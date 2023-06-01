Volkswirt Jörg Zeuner
Die Notenbanker sind nicht aus dem Schneider
In Deutschland sinken die Preise deutlich. Jörg Zeuner von Union Investment erklärt, warum Notenbanker ihre strikte Geldpolitik dennoch beibehalten dürften.
Die Inflation sinkt in Deutschland weiter. Nach 7,2 Prozent im April fiel sie im Mai deutlich auf 6,1 Prozent im Vorjahresvergleich. Aus Verbrauchersicht besonders erfreulich ist, dass vor allem Energie und Lebensmittel im Monatsvergleich günstiger geworden sind. Das zeigt sich etwa am starken Preisverfall bei Gas.