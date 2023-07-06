Wenn die Europäer glauben, dass die sinkende Inflationsbelastung der Europäischen Zentralbank zu verdanken ist, werden sie ihr auch zugestehen, im Zweifel etwas zu lange auf dem Bremspedal stehen zu bleiben. Und sie werden es ihr eher verzeihen, wenn die monetäre Straffung überhart ausfällt und damit Europas Wachstumsmisere eventuell sogar verstärkt, meint Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock.

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Die Inflationsdaten der vergangenen Woche deuten darauf hin, dass EZB und Fed ihre Leitzinsen noch weiter straffen werden. Bevor sich Marktteilnehmer überhaupt Gedanken darüber machen müssen, wann und wie schnell dann irgendwann die Zinsen wieder sinken, bleibt der Blick also zunächst nach oben gerichtet. Dabei war ja in der Eurozone die Inflation im Juni weiter kräftig zurückgegangen, von 6,1 auf 5,5 Prozent. Weil dies allerdings vor allem vom Rückgang der Energiepreise verursacht wurde und die Kerninflationsrate sogar um ein Zehntel zulegte (von 5,3 auf 5,4 Prozent), klang EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der jährlichen Zentralbankenkonferenz im portugiesischen Sintra grimmig entschlossen, der Inflation mit weiteren Zinserhöhungen zu begegnen.

Was bedeutet das konkret für den nächsten EZB-Termin am 27. Juli? Fast sicher scheint, dass die Notenbank nicht nur die Leitzinsen erneut um 25 Basispunkte erhöht, sondern weitere Schritte für September und eventuell Oktober gleich mit ins Fenster stellt. Nach dem Repo-Satz könnte dann auch der Einlagenzins, der bisher als eigentlicher Leitzins verstanden wurde, die 4-Prozent-Marke erreichen beziehungsweise sogar überschreiten.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.