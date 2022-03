Verbraucherpreise Inflationsrate steigt im Februar auf 5,1 Prozent

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist im Februar um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, lag dies insbesondere an den Energiepreisen, die sogar um 22,5 Prozent zulegten. Im Januar betrug die Inflationsrate 4,9 Prozent, im Dezember waren es 5,3 Prozent.

Für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der in den Euroländern einheitlich berechnet wird, ermittelte das Statistische Bundesamt für Deutschland eine Teuerungsrate von 5,5 Prozent im Februar, nach 5,1 Prozent im Januar und 5,7 Prozent im Dezember.

Wir haben einige Stimmen von Volkswirten und Anlagestrategen zur Inflationsentwicklung zusammengestellt.

Michael Stappel, Leiter Makroökonomik und Branchenresearch bei der DZ Bank:

Nach ersten vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Inflationsrate in Deutschland im Februar auf 5,1 Prozent gestiegen. Angetrieben wurde der kräftige Anstieg der Verbraucherpreise erneut insbesondere von den hohen Energiekosten. Für Heizöl, Gas, Strom und Sprit mussten die Verbraucher im Schnitt über ein Fünftel mehr hinblättern als im Februar vorigen Jahres. Corona-bedingt kamen Lieferengpässe und Kostensteigerungen bei den Unternehmen hinzu. Gegen Ende des Monats hat dann noch die sich zuspitzende Ukraine-Krise die Inflationsdynamik zusätzlich befeuert. Mit einer zunächst weiter steigenden Inflationsrate in Deutschland ist zu rechnen.

Jörg Zeuner, Chefvolkswirt von Union Investment:

Die Inflation in Deutschland steigt weiter: Die Teuerungsrate ist im Februar von 4,9 Prozent auf 5,1 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Das liegt einerseits an den Faktoren, die wir auch in der Vergangenheit beobachten konnten, also an höheren Kosten für Lebensmittel und Energie. Hinzu kommt, dass die Lieferketten immer noch nicht so laufen, wie sie sollten. Das Angebot kann in vielen Bereichen mit der Nachfrage nicht Schritt halten, die knappen Güter werden also teurer. Es mehren sich außerdem die Zeichen, dass der Preisdruck auch bei den Dienstleistungen steigt.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine deutet aktuell wenig darauf hin, dass die Inflation rasch nachlässt. Zwar werden höhere Energiepreise manche Unternehmen dazu veranlassen, die Produktion etwas zurückzuschrauben – und damit inflationsdämpfend wirken. Das macht aber die steigenden Kosten für Energierohstoffe und bestimmte Lebensmittel nicht wett. Daher sollte die Teuerung in den kommenden Monaten noch einmal höher ausfallen. Im März und April sind auch Zahlen Richtung 6 Prozent denkbar.



Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust:

Die Inflationsdynamik blieb auch im Februar ungebrochen. Die Energie- und Rohstoffpreise stehen bereits seit Wochen im Zeichen der hohen Unsicherheit über den Fortgang der Ukraine-Krise und sind mit dem Kriegsausbruch in der vergangenen Woche nochmals hochgeschnellt.

Auch wenn die Energiepreise derzeit im Vordergrund stehen, sollte der anhaltende Preisdruck bei anderen Gütern nicht übersehen werden. Im Januar sind die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte ohne Energie im Monatsvergleich um ganze 2,5 Prozent angestiegen. Dies war die höchste monatliche Veränderungsrate seit Mitte der 90er-Jahre. Zudem zeigen Unternehmensbefragungen in allen Sektoren – von Industrie über Baugewerbe bis zu Dienstleistungen und Einzelhandel – die Erwartung weiterer Preissteigerungen. Überwälzungen auf die Konsumentenebene sind zu erwarten.

Aufgrund der Ukraine-Krise ist nicht mit einer baldigen Entlastung der Konsumenten bei den Energiepreisen zu rechnen. Für die kommenden Monate und den Beginn des zweiten Halbjahres zeichnen sich Vorjahressteigerungen des VPI von deutlich über 5 Prozent ab. Erst gegen Ende des Jahres ist wieder mit einem Rückgang der Inflationsraten auf Werte um 4 Prozent zu rechnen.

Im Hinblick auf die Ausrichtung der Geldpolitik ist die Situation für die Zentralbanken durch den Krieg in der Ukraine noch schwieriger geworden. Die Inflationsdynamik spricht für eine straffere Politik, aber zugleich sind die Risiken für die Konjunktur erheblich gestiegen. In der Abwägung der Konjunktur- und Inflationsrisiken werden die Zentralbanken eher weniger restriktiv vorgehen, als das vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erwartet wurde.



Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank:

Der Anstieg der Inflationsrate ist die direkte Folge des russischen Übergriffs auf die Ukraine. Zunächst war es die reine Furcht vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine und schliesslich die von Russland geschaffenen Fakten, die den Ölpreis in die Höhe trieben. Der Griff zum Zapfhahn an der Tankstelle ist zu einer teuren Angelegenheit geworden, was nicht folgenlos für die Teuerungsentwicklung bleibt.

Die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung hängt fortan davon ab, wie es in der Ukraine weitergeht und ob sich die Sanktionsspirale weiterdreht. Kommt es zu keiner Unterbrechung der russischen Energielieferungen wird sich der Aufschwung in Europa fortsetzen. Der Nachholbedarf der privaten Haushalte und Unternehmen überkompensiert die mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine einhergehenden wirtschaftlichen Kosten. In diesem Falle dürfte die EZB grundsätzlich bei ihrem in Aussicht gestellten geldpolitischen Straffungskurs bleiben.

Die europäischen Währungshüter werden aber gleichzeitig versuchen, ein sehr hohes Maß an Flexibilität zu bewahren. Konkret bedeutet dies, dass, wenn die geopolitischen Risiken wieder etwas in den Hintergrund treten sollten, es zu einem Stopp der Anleihekäufe im Herbst kommt. Im umgekehrten Falle werden die Wertpapierankaufprogramme bis mindestens Jahresende fortgesetzt. Die EZB wird nach der Zinssitzung in der kommenden Woche einen Kurs präsentieren, der sämtliche geldpolitischen Optionen offen hält.