Stress im Finanzsystem Wann kommt der nächste Schock?

Francis A. Scotland

Die Angst vor dem Klimawandel ist durch die Waldbrände in Kanada und Südeuropa noch verstärkt worden. Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) hat in diesem Jahr zweimal versucht, die Ölpreise zu stützen, und ist damit gescheitert. Die Wiedereröffnung Chinas ist wenig überzeugend. Die USA stehen vor massiven Haushaltsdefiziten, soweit das Auge reicht, und einem umstrittenen Präsidentschaftswahlkampf. Die Ära des freien Marktes unter Thatcher und Reagan ist populistischer Politik, aufgeblähten Regierungsapparaten und Industriepolitik gewichen. Die zunehmend multipolare Welt will den Status quo aufweichen und versucht, von der Dominanz des US-Dollars loszukommen.

Es ist gelinde gesagt eine große Herausforderung, die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Kapitalanlage abzuschätzen. Doch im Moment sind wir immer noch davon überzeugt, dass die Inflation das Wichtigste ist, trotz all des Marktrauschens.

Die Inflation ist in den USA stark zurückgegangen. Der Optimismus, dass sie weiter sinken wird, stützt Risikoanlagen. Wir gehen davon aus, dass die Inflation auch weiterhin sinken wird. Aber die Entscheidungsträger bei der Federal Reserve (Fed) sind noch nicht davon überzeugt. Ihre Aufgabe ist es, die Inflation auf Zielkurs zu halten. Sie glauben, dass die Leitzinsen und die Arbeitslosenquote steigen müssen, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen.

Niemand kann die Entwicklung der Inflation genau bestimmen, schon gar nicht die Fed. Ihre Glaubwürdigkeit schwindet, die Mitglieder ihres Offenmarktausschusses konnten nicht glauben, dass die Inflation steigen und so hoch bleiben könnte wie im Jahr 2022. Jetzt meinen sie, dass die Inflation trotz der am zweitstärksten invertierten Zinskurve in der Wirtschaftsgeschichte, des Zusammenbruchs sowohl der Geldmenge als auch des Kreditwachstums und der schweren Probleme bei US-Regionalbanken nicht ohne weiteren Druck sinken kann.

Und das gilt nicht nur für die Fed. Ihre Sichtweise haben sich auch die anderen westlichen Zentralbankern und hochrangigen Wirtschaftskommentatoren zu eigen gemacht – höhere Zinsen für länger.

Unsere Sicht auf die Inflation wird indes optimistischer, denn:

Viele Finanz- und geldpolitische Variablen deuten in diese Richtung.

Die Inflation ist das letzte Glied in einer Reihe von Dominosteinen. Alles, was in den Jahren 2020 und 2021 gestiegen ist – Kryptowährungen, Rohstoffe, Immobilien, Wirtschaftswachstum und Inflation – hat sich ab Ende 2021 und Anfang 2022 in perfekter Reihenfolge zurückgebildet. Jetzt ist die Inflation an der Reihe.

Wir erwarten, dass die Beibehaltung straffer Bedingungen, bis die Inflation auf das Ziel zurückgegangen ist, eine Strategie ist, die über das Ziel hinausschießt und direkt in die Deflation führt. Was die Fed heute anstößt, wirkt sich erst Monate oder Jahre später auf die Wirtschaft aus. Der seit Juni letzten Jahres zu beobachtende Rückgang der Inflation hat unseres Erachtens wenig mit der Politik der Fed zu tun: Die Marktreaktion auf das, was die Fed getan hat oder noch tun wird, steht noch aus.

Zum vollständigen Artikel von Francis A. Scotland geht es hier.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB). Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.