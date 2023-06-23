Volkswirt Keith Wade
Darum fällt es der Fed schwer, die Inflation zu bändigen
Um die Inflation in den Griff zu bekommen, haben US-Notenbanker die Zinsen bereits massiv erhöht. Bisher sind sie den hohen Preisen jedoch nicht Herr geworden. Hier erklärt Keith Wade von der Investmentgesellschaft Schroders, warum das so ist.
Nach zehn Zinserhöhungen in Folge hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf ihrer Juni-Sitzung gegen den Trend die Zinssätze unverändert gelassen. Der Markt rechnete bereits damit, dass eine Zinserhöhung im Juni zunächst ausgesetzt werden würde, bevor es dann im Juli wieder zu einer eben solchen kommen dürfte.