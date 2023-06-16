Ökonom Michael Heise
Was Notenbanker aus dem Inflationsdebakel lernen
Michael Heise
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Notenbanker konnten weder die Corona-Pandemie noch den Ukraine-Krieg vorhersehen. Die daraus resultierende Inflation unterschätzen sie jedoch lange – mit schlimmen Folgen für die Wirtschaft. Mit einer klaren und verlässlichen Stabilisierungspolitik lassen sie sich die Schäden jedoch begrenzen.
Die aktuelle Debatte zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dreht sich vor allem um eine Frage: Wie viele Zinserhöhungen noch anstehen könnten, bis der Höhepunkt in diesem Zinszyklus erreicht ist. Für die kurzfristige Entwicklung der Anleihe- und Aktienmärkte ist das eine der wichtigsten Fragen. Je nach Kurs der EZB kann es zu Erholungstendenzen oder Rückschlägen kommen.
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