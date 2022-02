Bei der Stabilisierung der Volkswirtschaften in der schwersten Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit hundert Jahren war die Geldpolitik in den vergangenen zwei Jahren insgesamt erfolgreich. Zusammen mit fiskalpolitischen Maßnahmen historischen Ausmaßes gelang es, Kreditbeziehungen und damit die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten und so eine hohe Kontinuität der Nachfrage und Arbeitsplätze zu sichern.

Sichtbarstes Zeichen für den Erfolg dieser Maßnahmen bildete die Entwicklung an den Finanzmärkten in den vergangenen Quartalen. Nach anfänglichen Einbrüchen zum Beginn der Gesundheitskrise 2020 fassten die Kapitalmärkte schnell wieder Tritt.

Alle Maßnahmen zusammen führten dazu, dass die Weltwirtschaft fast wieder auf den gleichen Wachstumspfad eingeschwenkt ist, den sie im März 2020 nach unten verlassen hatte. Einen solchen Stabilisierungserfolg hat es bei großen Krisen in der Wirtschaftsgeschichte bislang noch nicht gegeben. Der Zweck dieses hohen Instrumenteneinsatzes der Geld- und Fiskalpolitik ist damit erreicht worden.

Die Erholung der Weltwirtschaft ist trotz fortbestehender Beeinträchtigungen durch die gegenwärtige Omikronwelle sehr robust. Der Notfallmodus der Geldpolitik wird nicht mehr benötigt und kann langsam wieder deaktiviert werden.

‚Back to normal‘ gilt auch für die EZB



Die Gefahr von gesamtwirtschaftlichen Abwärtsspiralen durch einen plötzlichen Kriseneintritt ist nicht mehr gegeben. Damit entfällt auch die Legitimation des Einsatzes der bisherigen geld- und fiskalpolitischen Superwaffen der internationalen Notenbanken in den vergangenen Quartalen.