Umfrage zu Gewerbeversicherungen Kleinunternehmen: Mehr als jeder Dritte plant mehr Geld für Versicherungen ein

Die anhaltend hohen Inflationsraten der vergangenen Wochen haben auch bei vielen Selbstständigen hierzulande ihre Spuren hinterlassen. Befragt nach ihren größten Ängsten antworten sie derzeit besonders häufig, dass ihnen die steigenden Preise Sorgen bereiten. Das geht aus dem vierten Gewerbeversicherungsreport hervor, den das Insurtech-Unternehmen Finanzchef 24 und die Versicherer Andsafe und HDI aktuell veröffentlicht haben. Für ihre Studie befragten sie Entscheider in 758 Unternehmen, die in den meisten Fällen weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigen.

Angst vor Inflation und Rezession

Ängste und Sorgen der Unternehmen © Report Gewerbeversicherung 2023

Dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten Deutschlands Privatkunden zu deutlich mehr Sparsamkeit verleiten, befürchten insbesondere Friseure, Kosmetiker oder Wellness-Dienstleister. Sie können ihre gestiegenen Betriebskosten derzeit nur teilweise weitergeben. Daher erklären 90 Prozent der Befragten aus der Beauty– und Lifestyle-Branche, dass sich die Inflation auf ihre Geschäftsentwicklung auswirkt. Auch drei von vier Gastronomen sind deshalb sehr besorgt. Pessimistisch gestimmt sind die weiblichen Befragten mit 52 Prozent etwas stärker ausgeprägt als die männlichen (42 Prozent).

In welchen Bereichen wünschen Sie sich eine stärkere Absicherung? © Report Gewerbeversicherung 2023

Mit einem durchschnittlichen Anteil von 46 Prozent ist Inflationsangst die größte Sorge aller Befragten. Ein gesundheitsbedingter längerer Ausfall folgt mit 44 Prozent knapp dahinter. Zum Vergleich: Im Vorjahr war dies mit 51 Prozent noch die größte Sorge der Einzel- und Kleinunternehmer. Bei Unternehmerinnen war diese Angst mit rund 57 Prozent etwas stärker ausgeprägt als bei den männlichen Teilnehmern der branchenübergreifenden Umfrage (48 Prozent). Besonders groß war die Furcht vor Rückenschmerzen, Allergien oder Knieprobleme bei Friseuren, Kosmetikern oder Fitnesstrainern.

Wollen Sie den Versicherungsaufwand erhöhen oder senken? © Report Gewerbeversicherung 2023

Doch die gesamtwirtschaftlichen Trends spielen heute eine deutlich wichtigere Rolle als 2022: 41 Prozent der Befragten haben Angst vor einer Rezession in Deutschland, was damit die drittgrößte Sorge in diesem Jahr ist. Weniger bedrohlich wirken der Umfrage zufolge Cyberrisiken, die zuvor mit 34 Prozent auf dem zweiten Platz lagen. Aktuell rangiert das Risiko eines Hackerangriffs auf die Firmen-IT zusammen mit dem eines Bertriebsausfalls auf Platz vier (jeweils 22 Prozent). Es folgen die Furcht vor unberechtigten Schadensforderungen (15 Prozent), schweren Schadensfällen (12) und Naturkatastrophen (7).

Trotz ihres ausgeprägten Bewusstseins für drohende Gefahren haben viele Selbstständige noch Schwachstellen in ihrer Absicherung, die sie gerne ausbessern würden. Das betrifft insbesondere die persönliche finanzielle Vorsorge, sagen vier von zehn Befragten. Seine gesundheitlichen Risiken möchte jeder Dritte besser absichern, drohende Schadensfälle weitere 17 Prozent der Umfrageteilnehmer. 58 Prozent von ihnen wollen in den kommenden zwölf Monaten daher gleichbleibend viel für ihre betrieblichen und unternehmerischen Versicherungen ausgeben. 36 Prozent kalkulieren mehr Geld ein, 6 Prozent weniger.