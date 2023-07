Die Bank of Japan (BoJ) ist weltweit die einzige Notenbank, die mit Leitzinsen von -0,1 Prozent und einem auf null fixierten 10-Jahres-Zins nahezu ohne Abstriche an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhält. Allerdings sehen sich die Währungshüter wegen der auch in Japan kräftig gestiegenen Inflation zunehmend unter Druck, den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. Sollte sich die BoJ der Zinswende der übrigen Notenbanken anschließen, könnte das im ungünstigsten Fall einen erneuten globalen Zinsschock auslösen. Der zentrale Grund, warum die BoJ als weltweiter Vorreiter die Geldschleusen massiv geöffnet hatte, war das deflationäre Umfeld der 1990er Jahre. Inzwischen...

-0,1 Prozent und einem auf null fixierten 10-Jahres-Zins nahezu ohne Abstriche an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhält. Allerdings sehen sich die Währungshüter wegen der auch in Japan kräftig gestiegenen Inflation zunehmend unter Druck, den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. Sollte sich die BoJ der Zinswende der übrigen Notenbanken anschließen, könnte das im ungünstigsten Fall einen erneuten globalen Zinsschock auslösen.

Der zentrale Grund, warum die BoJ als weltweiter Vorreiter die Geldschleusen massiv geöffnet hatte, war das deflationäre Umfeld der 1990er Jahre. Inzwischen hat sich das Bild aber komplett gewandelt. Die Inflationsraten sind in den vergangenen Monaten auf über 4,0 Prozent gestiegen – den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren. Spürbar nach oben ging es auch beim Lohnwachstum. Mithin scheint die Bank of Japan ihrem Ziel, die Inflation um die 2,0 Prozent zu verankern, recht nahe gekommen zu sein.

In Japan ist die Inflation aktuell so hoch wie seit 40 Jahren nicht



Quellen: Statistics Bureau of Japan, Bantleon; * bereinigt um MwSt.-Anhebungen

An der Nachhaltigkeit der aktuell hohen Teuerungsdynamik bestehen jedoch einige Zweifel. So ist ein großer Teil des zuletzt zu beobachtenden globalen Inflationsschubs eine Folge der Corona-Krise. Der Preisdruck beginnt inzwischen nachzulassen, was mit Blick voraus für wieder deutlich fallende Teuerungsraten spricht.

Gleichzeitig wird der Konjunkturausblick in Japan von den trüben weltwirtschaftlichen Aussichten belastet. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass eine Rezession in den USA und in der Eurozone unausweichlich ist. Aufgrund der hohen Abhängigkeit der japanischen Wirtschaft von den westlichen Industrienationen sollte dadurch die Exportwirtschaft nachhaltig unter Druck kommen.

Auch in Japan stiegen die Renditen



Quellen: Bloomberg, Bantleon

Darüber hinaus leidet die Binnenwirtschaft – wie in anderen Nationen auch – unter merklich verschlechterten Finanzierungskonditionen. Dafür sind zum einen die gestiegenen Renditen verantwortlich, die seit Anfang 2022 dem weltwirtschaftlichen Trend nach oben gefolgt sind und je nach Laufzeit über neunjährige Höchststände erreicht haben. Parallel dazu lässt die Wirkung der umfangreichen Liquiditätshilfen im Nachgang der Corona-Pandemie mehr und mehr nach.

Gebündelt wird dieser Wandel in den monetären Rahmenbedingungen von unserem Financial Conditions Index (FCI). Wegen der langen Verzögerungen, mit denen diese Faktoren auf die Wirtschaft wirken, zeichnet der FCI den Konjunkturtrend mit einem Vorlauf von rund einem Jahr vor. Bis ins Frühjahr des kommenden Jahres sollte demnach die Wachstumsdynamik nachlassen. Die Erwartung der Bank of Japan von künftig überdurchschnittlichen BIP-Zuwächsen, die eine Vorbedingung für eine weiterhin hohen Inflation wären, erscheint uns damit zu optimistisch.

Verschärfte Finanzierungskonditionen belasten Japans Konjunkturausblick

Quellen: S&P Global, BANTLEON

In Anbetracht dieses skeptischen Konjunktur- und Inflationsausblicks wäre es eigentlich geboten, an der ultraexpansiven Geldpolitik unverändert festzuhalten. Weil die Notenbank jedoch einen optimistischeren Ausblick zeichnet als wir, gehen wir davon aus, dass im Rahmen einer der kommenden Notenbanksitzungen in einem ersten Schritt die Zinskurvenkontrolle trotzdem gelockert wird. Denkbar ist, die Schwankungsbandbreite der 10-Jahres-Renditen von ±50 Basispunkte auf ±100 Basispunkte zu vergrößern oder statt der zehnjährigen neu die fünfjährigen Renditen zu fixieren.

Weiter dürfte die BoJ aber nicht gehen. Aufgrund der unseres Erachtens trüben Konjunkturperspektiven sollte sich im Lauf der kommenden Monate herausstellen, dass eine echte Straffung der Geldpolitik noch nicht angezeigt ist. Das Ende der negativen Leitzzinsen in Japan ist daher nach wie vor nicht in Sicht. Die BoJ würde damit ihre Außenseiterrolle bewahren und als einzige Notenbank an der ultraexpansiven Geldpolitik festhalten. Zu steigenden Leitzinsen dürfte es erst im nächsten Aufschwung kommen, den wir nicht vor Mitte 2024 erwarten.