Volkswirt Andreas Busch
Die Bank of Japan ändert ihren Kurs nur halbherzig
Die Bank of Japan (BoJ) ist weltweit die einzige Notenbank, die mit Leitzinsen von
-0,1 Prozent und einem auf null fixierten 10-Jahres-Zins nahezu ohne Abstriche an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhält. Allerdings sehen sich die Währungshüter wegen der auch in Japan kräftig gestiegenen Inflation zunehmend unter Druck, den Fuss vom Gaspedal zu nehmen. Sollte sich die BoJ der Zinswende der übrigen Notenbanken anschließen, könnte das im ungünstigsten Fall einen erneuten globalen Zinsschock auslösen.