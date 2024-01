Seit ihrem Höchstwert von 10,6 Prozent im Oktober 2022 ist die Inflationsrate in der Eurozone erheblich gesunken – zuletzt auf 2,9 Prozent im Dezember 2023. Neben zahlreichen Prognostikern gehen auch viele EZB-Vertreter davon aus, dass der einfache Teil der Inflationseindämmung nun hinter uns liegt. Der weitere Inflationsrückgang wird sich demnach viel zäher gestalten. Vielfach wird ein Einpendeln der Inflationsrate bei 3,0 Prozent erwartet. Im besten Fall werde es bis zum Rückgang auf den 2-Prozent-Zielwert der Notenbank noch einige Quartale dauern. Häufig wird dabei das Bild der letzten Meile bemüht, die besonders hart und mühsam sei. Derart äußerten sich beispielsweise EZB-Gouverneurin...

Seit ihrem Höchstwert von 10,6 Prozent im Oktober 2022 ist die Inflationsrate in der Eurozone erheblich gesunken – zuletzt auf 2,9 Prozent im Dezember 2023. Neben zahlreichen Prognostikern gehen auch viele EZB-Vertreter davon aus, dass der einfache Teil der Inflationseindämmung nun hinter uns liegt.

Der weitere Inflationsrückgang wird sich demnach viel zäher gestalten. Vielfach wird ein Einpendeln der Inflationsrate bei 3,0 Prozent erwartet. Im besten Fall werde es bis zum Rückgang auf den 2-Prozent-Zielwert der Notenbank noch einige Quartale dauern. Häufig wird dabei das Bild der letzten Meile bemüht, die besonders hart und mühsam sei. Derart äußerten sich beispielsweise EZB-Gouverneurin Isabel Schnabel und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

Kerninflationsrate für weitere Inflationsentwicklung maßgeblich verantwortlich

Unserer Einschätzung nach wird sich diese Befürchtung jedoch als unbegründet erweisen. Es ist zwar richtig, dass die entlastenden Effekte der rückläufigen Energiepreise in den kommenden Monaten spürbar nachlassen – das wird jedoch durch die sich abzeichnende Entspannung bei der Nahrungsmittelpreisinflation mehr als aufgewogen. Strom, Gas und Kraftstoffe haben die Inflationsrate im Dezember unseren Berechnungen zufolge um 0,7 Prozentpunkte gedämpft. Bis zur Jahresmitte sollte sich dieser Wert auf -0,1 Prozentpunkte verringern. Zugleich dürfte sich jedoch der Beitrag der Nahrungsmittelpreise zur Inflationsrate von 1,0 Prozentpunkt Ende des vergangenen Jahres auf 0,2 Prozentpunkte bis zum Sommer dieses Jahres zurückbilden.

Maßgeblich verantwortlich für die weitere Inflationsentwicklung wird damit der unterliegende Preisauftrieb, die sogenannte Kerninflationsrate, welche Energie sowie Nahrungs- und Genussmittel ausklammert. Die Kerninflationsrate hatte ihr zyklisches Hoch im März 2023 bei 5,7 Prozent erreicht und ist bis Dezember 2023 auf 3,4 Prozent gesunken.

Ausschlaggebend für den Rückgang waren vor allem die nicht-energetischen Güter (Bekleidung, Neu- und Gebrauchtwagen, Freizeitgüter, Elektronikartikel, Möbel et cetera.). Die entsprechende Vorjahresrate hat sich seit Februar 2023 um 4,3 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent verringert. Einiges spricht dafür, dass der Preisauftrieb in den kommenden Monaten weiter abnimmt.

Der unterliegende Preisauftrieb wird sich weiter abschwächen. © Eurostat, Bantleon

Hier sind an erster Stelle die stark gesunkenen Absatzpreiserwartungen der Hersteller von Konsumgütern anzuführen. Für nachlassenden Kostendruck sprechen darüber hinaus die im abgelaufenen Jahr gesunkenen Energiepreise, die in den vergangenen Quartalen stark rückläufigen Frachtkosten sowie die Aufwertung des Euro. Wir gehen vor diesem Hintergrund für das laufende Jahr von einem Rückgang der Inflationsrate bei nicht-energetischen Gütern auf weniger als 1,0 Prozent aus.

Disinflationstrend des vergangenen Jahres kommt nicht zum Stillstand

Bei den Dienstleistungspreisen sind die Aussichten zwar nicht ganz so günstig, dennoch dürfte sich auch hier die Vorjahresrate weiter zurückbilden. Das hat nicht zuletzt mit Basiseffekten zu tun. Insbesondere im ersten Halbjahr 2023 waren die Preise in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Gastronomie kräftig gestiegen.

Es war den Unternehmen damals leichtgefallen, höhere Kosten für Energie und Nahrungsmittel an die Konsumenten weiterzugeben, da sich während der Corona-Pandemie eine enorme Nachfrage aufgestaut hatte, die sich anschließend entlud. In diesem Jahr dürfte das nicht mehr im gleichen Ausmass der Fall sein. Wir erwarten daher, dass sich die Vorjahresrate der Dienstleistungspreise von 4,0 Prozent im Dezember 2023 bis zur Jahresmitte auf knapp 3,0 Prozent abschwächt. Alles in allem sollte die Kerninflationsrate daher bis zum Sommer auf rund 2,0 Prozent abnehmen.

Gestützt wird unsere Einschätzung durch die Entwicklung der saisonbereinigten Kerninflationsrate in der zweiten Jahreshälfte 2023. Bereinigt um die typischen saisonalen Schwankungen hat sich der aufs Jahr hochgerechnete Preisauftrieb im Drei-Monatsvergleich von Januar bis Dezember 2023 von 5,9 Prozent auf 1,4 Prozent vermindert.

Das EZB-Inflationsziel wird noch in diesem Jahr erreicht. © Eurostat, Bantleon

Zusammenfassend lässt sich mithin festhalten, dass der Disinflationstrend des vergangenen Jahres nicht zum Stillstand kommt. Der unterliegende Preisauftrieb dürfte sich im ersten Halbjahr 2024 ebenso weiter abschwächen wie die Gesamtinflationsrate. Befürchtungen einer sich bei 3,0 Prozent festsetzenden Teuerungsrate werden sich nach unserer Überzeugung nicht bewahrheiten. Dem steht auch der momentan kräftige Lohnanstieg nicht im Weg. Dieser wird allerdings dafür sorgen, dass die Inflationsrate nicht wieder auf ein Niveau zurückkehrt, wie es in den Jahren vor Pandemie und Ukraine-Krieg zu beobachten war. Die Kerninflationsrate hatte zwischen 2010 bis 2019 durchschnittlich 1,1 Prozent betragen.

Angesichts der trüben Konjunkturperspektiven dürfte die EZB die – aus ihrer Sicht – unerwartet günstige Inflationsentwicklung zum Anlass nehmen, um die Leitzinsen ab April zu senken. Wir rechnen derzeit mit Zinssenkungen im Ausmaß von mindestens 100 Basispunkten.