Geschichte der US-Geldpolitik Die Preise waren oft bei der ersten Zinssenkung höher

In der Theorie funktioniert Geldpolitik ganz einfach: Ist die Inflation zu hoch, hebt die Notenbank die Zinsen an. Und das so lange, bis die Verbraucherpreise wieder gesunken sind. Dass Geldpolitik in der Praxis gar nicht so einfach ist und zunächst häufig sogar das Gegenteil des Gewünschten eintritt, zeigt eine Analyse von Sebastian Dörr von der Investmentgesellschaft HQ Trust.

Sebastian Dörr von der Anlagegesellschaft HQ Trust sah sich in einer aktuellen Analyse die Zinserhöhungs-Zyklen der Federal Reserve (Fed) der vergangenen 40 Jahre an: Wo lag die Inflation bei der ersten Zinserhöhung – und wo bei der ersten darauf folgenden Zinssenkung? Zudem untersuchte der Analyst das Vorgehen der Fed und die Entwicklung der Verbraucherpreise zwischen den beiden Zinsschritten.

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Seine Ergebnisse fasst Dörr so zusammen:

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„In fünf von sechs Fällen war die Inflation bei der ersten Zinssenkung nochmals höher als bei der ersten Zinserhöhung. Besonders groß war die Differenz beim Zinserhöhungszyklus, der im Jahr 1986 begann: Bei der ersten Zinsanhebung von Notenbankpräsident Paul A. Volcker lagen die Verbraucherpreise bei 1,2 Prozent. Bei der ersten Senkung im Juni 1989 allerdings bei 5,2 Prozent. Ein Rückgang der Inflation war in der Regel erst einige Monate nach Beendigung des Zyklus zu beobachten. Wie aggressiv die Fed zuletzt die Zinsen anhob, zeigt der Vergleich mit den anderen Erhöhungszyklen. Aktuell steht die Inflation mit 7,7 Prozent sogar etwas niedriger als zu Beginn des Zyklus.“