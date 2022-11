Teilen

Geschichte der US-Geldpolitik Die Preise waren oft bei der ersten Zinssenkung höher

In der Theorie funktioniert Geldpolitik ganz einfach: Ist die Inflation zu hoch, hebt die Notenbank die Zinsen an. Und das so lange, bis die Verbraucherpreise wieder gesunken sind. Dass Geldpolitik in der Praxis gar nicht so einfach ist und zunächst häufig sogar das Gegenteil des Gewünschten eintritt, zeigt eine Analyse von Sebastian Dörr von der Investmentgesellschaft HQ Trust.