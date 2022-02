Verbraucherpreise Inflation sinkt im Januar nur leicht

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Januar etwas niedriger ausgefallen als in den vergangenen beiden Monaten, sie bleibt aber hoch. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist der Verbraucherpreisindex (VPI) laut Statistischem Bundesamt voraussichtlich um 4,9 Prozent gestiegen. Im Dezember hatte die Teuerung bei 5,3 Prozent gelegen, das war der höchste Stand seit 1992. In Prognosen war für Januar ein stärkerer Rückgang auf 4,3 bis 4,4 Prozent erwartet worden.

Für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) maßgeblich ist und in den Euroländern einheitlich berechnet wird, ermittelte das Statistische Bundesamt für Deutschland eine Teuerungsrate von 5,1 Prozent im Januar, nach 5,7 Prozent im Dezember.

Wie beurteilen Ökonomen die Entwicklung? Wir haben einige Stimmen ausgewählt.

Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank:

Die Teuerungsrate liegt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 4,9 Prozent und damit nur 0,4 Prozentpunkte unter dem Dezemberwert. Angesichts des Wegfalls des Mehrwertsteuereffektes aus der zweiten Jahreshälfte 2021 sind viele Beobachter von einem stärkeren Minus ausgegangen. Der starke Anstieg der Energiepreise hat diesen Erwartungen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Vor allem die Haushalte mit Gasheizung müssen aktuell sehr viel höhere Kosten verkraften als noch vor einigen Monaten. Zusammen mit der Verteuerung von Elektrizität, Heizöl und Kraftstoffen hat dies den entlastenden Effekt durch den Wegfall der Mehrwertsteuer zu einem guten Teil kompensiert.

Damit dürfte sich ein deutlicher Rückgang der Teuerungsraten, der nicht zuletzt von der EZB erwartet wird, noch weiter in die Zukunft verschieben. Ob das aber etwas an der zögerlichen Haltung der Notenbank ändert, dürfte vorerst bezweifelt werden.



Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust:

Der Vorjahresanstieg des VPI dürfte noch für einige Monate bei Werten über 4,5 Prozent liegen. Eine 3 vor dem Komma ist vorerst nicht in Sicht. Sie könnte allenfalls im zweiten Halbjahr wieder möglich sein, wenn die Lieferengpässe und damit die Erzeugerpreise zurückgehen und wenn sich die Energie- und Rohstoffpreise nicht weiter deutlich verteuern.

Umfragen unter den Unternehmen in Deutschland und im Ausland zeigen bislang keine deutliche Entspannung im Hinblick auf verbreitete Versorgungsengpässe. Der Lieferstau im internationalen Schiffsverkehr ist zuletzt sogar wieder gestiegen. Schließlich sind die Preiserwartungen der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe, im Einzelhandel und im Baugewerbe in Deutschland nur leicht unter den Spitzenwerten vom November 2021. Und im Dienstleistungssektor nehmen sie in der Tendenz weiter zu. Auf einen erwünschten baldigen Rückgang der Energiepreise zu setzen, erscheint angesichts der ernsten geopolitischen Spannungen mit Russland eher Wunschdenken zu sein.

Eine geldpolitische Wende sollte angesichts der Inflationszahlen für Deutschland und andere EWU-Staaten nicht länger hinausgezögert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die längerfristigen Inflationserwartungen weiter erhöhen und sich die Inflation damit selbst verstärkt.