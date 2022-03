Vermögensverwalter über Ukraine-Krieg So reagieren Portfoliomanager

Die Welt ändert sich derzeit rapide: In Europa herrscht seit Jahrzehnten erstmals wieder Krieg, die Inflation erreicht Werte wie in den 1970er Jahren und Staatsschulden klettern weiter ungebremst. Welche Folgen das für's Portfoliomanagement hat, sagt Thomas Keller von der Vermögensverwaltung Spiekermann & Co. aus Osnabrück.