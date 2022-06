Stolls Fonds der Woche Fonds-Airbags für den Börsenkrach

Die Börsensonne hat Anleger viele Jahre lang verwöhnt. Doch im Jahr 2022 ist alles anders: Dunkle Wolken aus Inflationssorgen, Zinsangst und Kriegstreiberei sorgen für einen Börsensturm, der sich in der laufenden Börsenwoche mit deftigen Kursabschlägen gewitterartig entladen hat. Technologieaktien und Kryptowährungen sind regelrecht abgesoffen. Auf Wochensicht verlieren Fonds mit diesem Fokus zwischen 10 und im schlimmsten Fall über 20 Prozent an Wert!

Fonds mit hohen Verlusten auf Wochensicht:



Die Liste der Verlierer ist lang! Und die 2022er-Börsen-Achterbahnfahrt scheint gerade richtig Fahrt aufzunehmen. Vieles spricht dafür, dass das stürmische Wetter noch eine ganze Weile anhalten könnte. Die aktuelle Gemengelage mit zahlreichen politischen Risiken vom Ukraine-Krieg bis hin zu Chinas Drohungen im Taiwan-Konflikt, gestörten Lieferketten und der drohenden Rezession verlangen von Investoren ein stahlhartes Nervenkostüm.

Zwar gibt keine bessere Kauf-Gelegenheit als einen Crash. Dennoch ist immer Vorsicht geboten, denn die Kurse können auch noch deutlich tiefer fallen. Vieles hängt aktuell davon ab, wann die Inflation wieder sinkt und damit den voranschreitenden Zinsanstieg beendet. Der Fear & Gread Index, ein von CNN Business (Cable News Network ist ein US-amerikanischer Fernsehsender) erstellter Indikator, der die Emotionen der Anleger misst, ist in den tiefroten Bereich abgetaucht. Für ängstliche Gemüter, die nicht unbedingt nach dem Adrenalin-Kick suchen ist das nichts.

Fear and Gread Index: Der Index misst die Emotionen der Anleger © CNN Business

Statt sich nun zu bemühen, immer die richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkte am Aktienmarkt zu erraten und im Nebel zu stochern, sollten Anleger ihr Depot vielmehr auf eine breite Basis stellen. Unkorrelierte Strategien versprechen Schutz in Bären- wie in Bullenphasen. Gesucht sind Airbags für den Notfall, die das Depot über Wasser halten!

Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Wenn ein Börsenkrach richtig reinhaut, wächst kein Gras mehr. Zwischenzeitlich, so war es in früheren Krisen, können selbst unterschiedliche Anlageklassen wie Anleihen, Gold oder Rohstoffe gleichzeitig unter Druck geraten. Anleger werfen in Panik alles auf den Markt, um ihr Geld zu retten. Doch es gibt Fonds, die auch in der aktuellen Situation punkten.