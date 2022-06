Historischer Schritt US-Notenbank hebt Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an – Angst vor Rezession bleibt

Um die Inflation in den Griff zu bekommen, hebt die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte und damit so kräftig wie seit 1994 nicht mehr an. Dennoch bleibt die Sorge wegen einer Rezession in den USA groß, auch wegen einer Unregelmäßigkeit am Anleihemarkt.