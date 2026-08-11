Inflationsrisiko: Warum die Zinswende 2026 nicht so einfach wird
Es ist eine Zäsur, die lange undenkbar schien. Am 11. Juni 2026 erhöhte der EZB-Rat den Einlagensatz von 2,00 auf 2,25 Prozent. Es war die erste Zinserhöhung seit September 2023, nach acht Senkungen und sieben Zinspausen in Folge. „Der Krieg im Nahen Osten erzeugt Inflationsdruck, und die Entscheidung, die Zinsen anzuheben, ist über eine Reihe von Szenarien hinweg robust“, begründet EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Schritt. Auf einen weiteren Zinspfad legte sie sich nicht fest.