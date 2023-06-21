Halbjahresausblick 2023 Small Caps könnten Large Caps den Rang ablaufen

Aktien

  • Die Inﬂation lässt nach, aber fallende Kaufkraft und geringere Nachfrage dämpfen die Umsätze.
  • Steigende Löhne und Zinsen sorgen weiterhin für hohe Kosten.
  • Meiden Sie Unternehmen mit hohen Fixkosten und Massenprodukten.
  • Unternehmen mit dauerhaften Cashﬂows proﬁtieren davon, dass sie rar gesät sind.
  • Qualität und Cashﬂows sind wichtiger als Konjunktur- und Stilfaktoren.
  • Bevorzugen Sie nichtamerikanische Aktien gegenüber US-Titeln – wegen stabilerer Gewinne und attraktiverer Bewertungen.
  • Bevorzugen Sie Small Caps gegenüber Large Caps. Small Caps proﬁtieren von höheren Investitionen.
 

Anleihen

  • Weil die Inﬂation fällt, dürften die Zinserhöhungen weltweit bald vorbei sein.
  • Das erhöhte Rezessionsrisiko spricht für Qualitätsanleihen mit langer Duration.
  • US-Municipals proﬁtieren von hoher Kreditqualität und attraktiven Bewertungen.
  • Rezessionsrisiken und enttäuschende Gewinne sprechen gegen Investmentgrade-Titel, aber einzelne Papiere sind interessant.
  • Die Ausfallrisiken von High Yield steigen wegen der wachsenden Zahl von Insolvenzen und der Finanzprobleme in den USA. Bank Loans sind am stärksten gefährdet.

Erwartete 10-Jahres-Renditen*

  • US-Staatsanleihen: 3,00 – 4,00 Prozent
  • Deutsche Bundesanleihen: 1,75 – 2,75 Prozent
  • Japanische Staatsanleihen: 0,50 – 1,00 Prozent

* Schätzungen auf Basis der oben genannten Aktien- und Anleihenmärkte. Die Schätzungen können sich ändern und werden nicht garantiert.

Die hier dargestellten Meinungen sind die des Autors/der Autoren und können sich jederzeit ändern. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen nicht als Empfehlung, Aufforderung oder als Anlageberatung verstanden werden. Prognosen sind keine Garantien. 