Werte schaffen mit aktivem 360°-Ansatz
Halbjahresausblick 2023 von MFS IM
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Halbjahresausblick 2023 Small Caps könnten Large Caps den Rang ablaufen
Aktien
- Die Inﬂation lässt nach, aber fallende Kaufkraft und geringere Nachfrage dämpfen die Umsätze.
- Steigende Löhne und Zinsen sorgen weiterhin für hohe Kosten.
- Meiden Sie Unternehmen mit hohen Fixkosten und Massenprodukten.
- Unternehmen mit dauerhaften Cashﬂows proﬁtieren davon, dass sie rar gesät sind.
- Qualität und Cashﬂows sind wichtiger als Konjunktur- und Stilfaktoren.
- Bevorzugen Sie nichtamerikanische Aktien gegenüber US-Titeln – wegen stabilerer Gewinne und attraktiverer Bewertungen.
- Bevorzugen Sie Small Caps gegenüber Large Caps. Small Caps proﬁtieren von höheren Investitionen.
Anleihen
- Weil die Inﬂation fällt, dürften die Zinserhöhungen weltweit bald vorbei sein.
- Das erhöhte Rezessionsrisiko spricht für Qualitätsanleihen mit langer Duration.
- US-Municipals proﬁtieren von hoher Kreditqualität und attraktiven Bewertungen.
- Rezessionsrisiken und enttäuschende Gewinne sprechen gegen Investmentgrade-Titel, aber einzelne Papiere sind interessant.
- Die Ausfallrisiken von High Yield steigen wegen der wachsenden Zahl von Insolvenzen und der Finanzprobleme in den USA. Bank Loans sind am stärksten gefährdet.
Erwartete 10-Jahres-Renditen*
- US-Staatsanleihen: 3,00 – 4,00 Prozent
- Deutsche Bundesanleihen: 1,75 – 2,75 Prozent
- Japanische Staatsanleihen: 0,50 – 1,00 Prozent
* Schätzungen auf Basis der oben genannten Aktien- und Anleihenmärkte. Die Schätzungen können sich ändern und werden nicht garantiert.
Die hier dargestellten Meinungen sind die des Autors/der Autoren und können sich jederzeit ändern. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen nicht als Empfehlung, Aufforderung oder als Anlageberatung verstanden werden. Prognosen sind keine Garantien.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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