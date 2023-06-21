Halbjahresausblick 2023 Small Caps könnten Large Caps den Rang ablaufen

Trotz nachlassender Inflation haben viele Unternehmen Probleme bei Wachstum und Cashflows. Wie schätzt der MFS-Anlagestratege Robert Almeida Aktien und Anleihen zur Jahresmitte ein?

Mexico City, attraktiver Fertigungsstandort in der Nähe der USA: Nach Auffassung des Anlagestrategen Rob Almeida sollten Anleger nichtamerikanische Aktien gegenüber US-Titeln bevorzugen – wegen stabilerer Gewinne und attraktiverer Bewertungen.

Aktien

Die Inﬂation lässt nach, aber fallende Kaufkraft und geringere Nachfrage dämpfen die Umsätze.

Steigende Löhne und Zinsen sorgen weiterhin für hohe Kosten.

Meiden Sie Unternehmen mit hohen Fixkosten und Massenprodukten.

Unternehmen mit dauerhaften Cashﬂows proﬁtieren davon, dass sie rar gesät sind.

Qualität und Cashﬂows sind wichtiger als Konjunktur- und Stilfaktoren.

Bevorzugen Sie nichtamerikanische Aktien gegenüber US-Titeln – wegen stabilerer Gewinne und attraktiverer Bewertungen.

Bevorzugen Sie Small Caps gegenüber Large Caps. Small Caps proﬁtieren von höheren Investitionen.

Anleihen

Weil die Inﬂation fällt, dürften die Zinserhöhungen weltweit bald vorbei sein.

Das erhöhte Rezessionsrisiko spricht für Qualitätsanleihen mit langer Duration.

US-Municipals proﬁtieren von hoher Kreditqualität und attraktiven Bewertungen.

Rezessionsrisiken und enttäuschende Gewinne sprechen gegen Investmentgrade-Titel, aber einzelne Papiere sind interessant.

Die Ausfallrisiken von High Yield steigen wegen der wachsenden Zahl von Insolvenzen und der Finanzprobleme in den USA. Bank Loans sind am stärksten gefährdet.

Erwartete 10-Jahres-Renditen*

US-Staatsanleihen: 3,00 – 4,00 Prozent

Deutsche Bundesanleihen: 1,75 – 2,75 Prozent

Japanische Staatsanleihen: 0,50 – 1,00 Prozent

* Schätzungen auf Basis der oben genannten Aktien- und Anleihenmärkte. Die Schätzungen können sich ändern und werden nicht garantiert.

Die hier dargestellten Meinungen sind die des Autors/der Autoren und können sich jederzeit ändern. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen nicht als Empfehlung, Aufforderung oder als Anlageberatung verstanden werden. Prognosen sind keine Garantien.