Geldpolitik der Zentralbanken Inflation: Was das Umdenken der Zentralbanken für die Märkte bedeutet

Frédéric Leroux, Carmignac

Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten Zentralbanken die Konjunktur aufgrund der trägen Wirtschaft in Kombination mit einer fehlenden Preisdynamik durch Zinssenkungen oder Anleihekäufe stützen. Eine Folge: Zinsrückgänge bei Anleihen mit längeren Laufzeiten (Quantitative Easing). In dieser Zeit verwandelten sich negative Wirtschaftsmeldungen in gute Neuigkeiten für die Märkte, da die Zentralbanken jedes Mal Geld in die Märkte pumpten – das wie ein äußerst potenter Treibstoff wirkte.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen ist eingetreten, was wir bereits vor einigen Monaten für möglich hielten: Nach langer Abwesenheit ist die Inflation zum bestimmenden Faktor für die Geldpolitik geworden. Den Währungshütern bleibt derzeit keine andere Wahl, als sich den Anforderungen durch die Inflation zu beugen – schließlich haben sie einen konkreten Auftrag, dem sie nicht ewig zuwiderhandeln können: Die Gewährleistung der Preisstabilität.

Zwei weitreichende Folgen der Inflation

Die Rückkehr der Inflation als bestimmender Faktor für die Geldpolitik hat zwei wesentliche Folgen. Zunächst einmal sorgen die plötzlichen Umschwünge im geldpolitischen Kurs für eine deutlich höhere Ungewissheit in Bezug auf die künftigen Zinssätze. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Geldpolitik in Echtzeit auf die schwer vorhersehbare Entwicklung der Inflation reagieren muss. Die Volatilität der Anleihemärkte wird sich demnach verstärken, und mit ihr die der Aktienmärkte.

Die Versuche, den Märkten die geldpolitischen Beschlüsse im Voraus anzukündigen, um ihre unmittelbaren Folgen abzufedern, werden in vielen Fällen zum Scheitern verurteilt sein. So hat sich etwa der Ton der US-Notenbank Fed deutlich verändert. Sie spricht von keinem vorübergehenden Phänomen mehr. Ebenso hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen Sinneswandel vollzogen. Beide Institutionen gingen von der Verleugnung der künftigen Inflation direkt zur Ankündigung von mehreren Zinsanhebungen über – im Fall der Fed soll das in Verbindung mit einem raschen Abbau des Anleiheportfolios (Quantitative Tightening) geschehen. Dieses Verhalten ist nur ein Vorbote für die destabilisierende Unberechenbarkeit der Inflation und die Schwierigkeiten, sie mit einem fortlaufend anwendbaren, genormten Verfahren in den Griff zu bekommen. Die Volatilität ist zurück!

Die zweite Folge des Comebacks der Inflation besteht darin, dass die Zentralbanken trotz eines sich andeutenden Abschwungs liquide Mittel abziehen müssen, um ihre höchste Priorität zu erfüllen. Die US-Konjunktur stellt die Fed dabei vor ein großes Dilemma: Auf der einen Seite ist eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums von aktuell mehr als 5 Prozent auf 2 Prozent im 4. Quartal 2022 zu erwarten. Auf der anderen Seite wird die Inflation möglicherweise noch bis in den März hinein bei mehr als 7 Prozent liegen, bevor sie zum Jahresende auf ein immer noch hohes Niveau von 3 Prozent sinken könnte. Diese wirtschaftliche Konstellation rechtfertigt eine Straffung der Geldpolitik, um sicherzustellen, dass die Inflationsrate dem Ziel von 2 Prozent ausreichend nahekommt.

Zinsen bleiben niedrig

Da langfristig weder eine dauerhaft stark von ihrem Ziel abweichende Inflation noch anhaltend dynamisches Wachstum von allen Marktteilnehmern erwartet werden, löst die Straffung der Geldpolitik Angst aus. Einige werden daher von einem geldpolitischen Fehler sprechen, andere vom Risiko einer Rückkehr des Deflationsdrucks.

Diese Skepsis in Bezug auf die Inflation kann einen bedeutenden Effekt haben, den die US-Notenbank möglicherweise zu korrigieren versucht: Wahrscheinlich werden die Leitzinsanhebungen von einem geringeren Anstieg der langfristigen Zinsen begleitet (Abflachung der Renditekurve). Insbesondere, da an den Märkten weiterhin die Meinung vorherrscht, dass die Reaktion der Fed bereits ausreiche, um die Inflations- und Wachstumstrends zu durchbrechen. Die langfristigen Zinsen werden somit auf einem niedrigen Niveau bleiben.

Die US-Notenbank könnte das durchaus kritisch betrachten und zu der Ansicht gelangen, dass ihre Maßnahmen durch den geringen Anstieg der langfristigen Zinsen möglicherweise unwirksam werden. Die Fed muss vor allem dafür sorgen, dass sich der US-Immobilienmarkt abkühlt, der deutliche Anzeichen einer Überhitzung zeigt. Da dieser Markt sehr empfindlich auf Änderungen der langfristigen Zinsen reagiert, könnte sie künftig versuchen, durch gezielten Aufwärtsdruck in diesem Bereich eine ausreichende Verlangsamung zu bewirken.

Der US-Wohnimmobilienmarkt ist in den vergangenen Jahren immer spekulativer geworden. Verantwortlich dafür ist die zunehmende Marktbeteiligung von Anlegern auf der Suche nach Renditemöglichkeiten – sehr zum Leidwesen der Eigenheimkäufer, die zu einem Wettlauf gegen den Anstieg der Quadratmeterpreise verdammt sind. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank ihre Bilanzsumme bereits in diesem Jahr verringern wird, da sich diese Maßnahme direkt auf die langfristigen Zinsen auswirkt.

Aktiv statt passiv Investieren

Der prognostizierte Rückgang einer Inflation auf etwa 2,5 Prozent in den kommenden zwei Jahren ist durchaus glaubwürdig, wobei dabei einige potenziell inflationäre strukturelle Trends vernachlässigt werden. Dazu zählen beispielsweise die Energiepreise, eine aus demografischen Gründen sinkende Sparquote oder geplante Standortverlagerungen von Industrieunternehmen.

Kurzfristig ist denkbar, dass sich die erwartete Konjunkturabschwächung stärker auf die Inflation auswirkt als gedacht. Das Ausmaß der erwarteten Straffung der Geldpolitik könnte daher Schritt für Schritt nach unten korrigiert werden. Zumal wir den Eindruck haben, dass die Fed ihren Rückstand in dieser Angelegenheit nach Möglichkeit zumindest teilweise beibehalten möchte. Wir könnten also eine positive geldpolitische Überraschung erleben – doch das entspricht nicht unserem Basisszenario.

Das neue Jahr verspricht in jedem Fall Volatilität, Aufregung und viele Chancen. Es könnte eines dieser Jahre werden, die voller Herausforderungen und Umschwünge stecken. Damit würde es unserer Berufung als aktiven Fondsmanagern weitaus stärker entgegenkommen als frühere eintönige Jahrgänge, in denen die Performance das Ergebnis einer einzigen, banalen Entscheidung war: Passiv investiert zu bleiben.