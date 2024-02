Alexander Karbstein, Geschäftsführer

von Capitulum Asset Management

2022 war das bisher schmerzhafteste Jahr für Investoren am Rentenmarkt. Versorgten in den Jahren zuvor die Notenbanken die Kapitalmärkte mit billigem Geld, sah sich die Geldpolitik nun in einem vielfach veränderten Umfeld innerhalb kürzester Zeit zu mehreren deutlichen Anhebungen bei den Leitzinsen gezwungen. Dies wiederum führte zu entsprechenden Kursverlusten bei ausstehenden Anleihen, vor allem bei Emissionen mit längeren Laufzeiten. Verstärkt wurde der negative Effekt zumeist noch durch den Wegfall des laufenden Zinsertrags sowie der zwischenzeitlichen Ausweitung der Risikoaufschläge bei aufkommenden Unsicherheiten.

Zinspapiere: Attraktive Erträge in Sicht

Doch nach vorn blickend eröffnet sich für die Anleger die lange nicht mehr gekannte Möglichkeit, auch mit Zinspapieren wieder attraktive Erträge zu erzielen. Vorerst nur nominal, aber bei weiter rückläufigen Inflationsraten dann sogar unter realen Gesichtspunkten.

Doch während am kurzen Ende die gestiegenen Geldmarktsätze noch ankommen, wirken sich bei längeren Laufzeiten die teils heftigen Spekulationen auf anstehende Zinssenkungen der großen Notenbanken in den USA und Europa bereits deutlich aus. Dadurch würden die ohnehin schon inversen Zinsstrukturkurven noch steiler abfallend. Die 10-Jahresrenditen dürften ihre Verlaufshoch bereits gesehen haben. Denn sollte es in 2024 zu einer wirtschaftlichen Abkühlung kommen und sich die Inflationsraten dem Ziel von 2 Prozent nähern, werden die Notenbanken genau so handeln wie prognostiziert.

Grafik: Jährliche Ablaufrendite einzelner Rentensegmente

Quelle: Bloomberg, Stand: 31.12.2023

Doch wird der aktuell bereits wieder eingeschlagene Rückwärtsgang bei den Anleiherenditen kein Dauerzustand sein. Sollte es doch zu Überraschungen über einen positiver als erwarteten Verlauf der Konjunktur oder wieder anziehende Inflationsdaten kommen, wird es zumindest temporäre Gegenbewegungen an den Zinsmärkten geben.

Für zinsorientierte Anleger bieten sich derzeit mit Anleihen wieder Möglichkeiten auf recht attraktive Erträge. Entsprechend dem individuelle Chance-Risiko-Verhältnis kann – über die Steuerung von Laufzeiten, Aufschlägen bei Emissionen schlechterer Bonitäten oder der Beimischung von Anleihen aus Schwellenländern wie auch anderer Währungen mit höheren Zinsniveaus – eine ausgewogenere Diversifikation erreicht werden. Insbesondere in einem volatileren Marktumfeld bieten sich aktiv verwaltete Strategien über Fondslösungen an. So kann beispielsweise die Zinsbindungsdauer je nach Marktlage über Derivate gesteuert und somit bestehende Zinsänderungsrisiken reduziert werden.

