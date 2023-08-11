Volkswirt Axel Angermann
Der Balanceakt der Notenbanker geht weiter
Die Sitzungen der Entscheidungsgremien von Fed und EZB im Juli haben gezeigt: Beide Notenbanken wollen die Inflation unbedingt auf das angestrebte 2-Prozent-Ziel zurückführen. Die Geldpolitik bleibt deshalb vorerst restriktiv ausgerichtet. Zinssenkungen wird es bis zum Ende des laufenden Jahres deshalb nicht geben. Die eigentliche Frage, die sich nun aufdrängt, lautet: Wann ist der Zeitpunkt erreicht, ab dem weitere Zinsanhebungen für die Erreichung des Inflationsziels nicht mehr notwendig sind, dafür jedoch die wirtschaftliche Dynamik weiter bremsen und möglicherweise auch die Stabilität des Bankensystems gefährden?