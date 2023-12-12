Volkswirt Ulrich Kater
Warum den Falken im EZB-Rat die Argumente ausgehen
Der Inflationsdruck lässt nach - prompt erwarten die Märkte, dass die Leitzinsen im nächsten Jahr deutlich gesenkt werden. Wie die Chancen dafür stehen und warum die ersten Reaktionen etwas überzogen sind, erläutert Ulrich Kater.
Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries sind in den vergangenen Wochen in atemberaubendem Tempo gesunken. Gleichzeitig erkletterten die Aktienmärkte neue Rekordmarken, etwa der deutsche Dax, aber auch in größerem Maßstab der weltweite MSCI-Index.