Warum den Falken im EZB-Rat die Argumente ausgehen

Der Inflationsdruck lässt nach - prompt erwarten die Märkte, dass die Leitzinsen im nächsten Jahr deutlich gesenkt werden. Wie die Chancen dafür stehen und warum die ersten Reaktionen etwas überzogen sind, erläutert Ulrich Kater.

Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries sind in den vergangenen Wochen in atemberaubendem Tempo gesunken. Gleichzeitig erkletterten die Aktienmärkte neue Rekordmarken, etwa der deutsche Dax, aber auch in größerem Maßstab der weltweite MSCI-Index.

Nachlassender Inflationsdruck bei gleichzeitig moderat schwächeren Konjunkturdaten in den USA und in der Eurozone waren die Hauptfaktoren für das Einpreisen von mehreren zusätzlichen Leitzinssenkungen durch Fed und EZB im kommenden Jahr. Verstärkt wurden die Bewegungen durch die Positionierungen der Marktteilnehmer, durch einen neuen Ton in den Reden von Zentralbankern und – in Deutschland - zunehmende Wachstumssorgen nach dem BVG-Urteil zum Bundeshaushalt.

Die wirtschaftlichen Risiken haben in Deutschland zugenommen

Hierzulande haben mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 die wirtschaftlichen Risiken weiter zugenommen. Für den konkreten Ausblick ist entscheidend, wie genau die Bundesregierung die nun fehlenden Mittel ersetzen wird, aber es läuft einigen auf verstärkte Sparanstrengungen hinaus.

Neben den reinen Entzugseffekten durch steigende Steuern oder sinkende Ausgaben droht die Verunsicherung zu einem generellen Aufschub von Investitionen bei den Unternehmen zu führen. Lag die BIP-Prognose für das kommende Jahr vorher noch bei schon mageren 0,6 Prozent, so ist sie wohl jetzt eher bei 0,3 Prozent zu verorten. Das zieht auch die BIP-Prognose für Euroland leicht nach unten, von 1,0 Prozent auf 0,9 Prozent.

Inflation lässt auch bei Dienstleistungen nach

Dabei gehen den Falken im EZB-Rat die Argumente aus. Der Rückgang der Inflation auf 2,4 Prozent im November war nicht nur erneut stärker als erwartet, sondern auch breit basiert über Mitgliedsländer und Ausgabenkomponenten. Die größte Überraschung war dabei der abnehmende Preisaufrieb auch im Dienstleistungssektor, wo die Jahresrate auf 4,0 Prozent fiel, nachdem sie auf ihrem Höhepunkt im Juli noch 5,6 Prozent betragen hatte.

Die schnelle Abwärtsbewegung ist bemerkenswert, weil man bei den Verbraucherpreisen von Dienstleistungen aufgrund des starken Einflusses der Löhne eine deutlich stärkere Persistenz unterstellt als bei Energiegütern, Lebensmitteln oder anderen Industriegütern. Diese vermutete Persistenz wiederum ist das wesentliche Argument des Falkenlagers, ausreichend lange an der restriktiven Geldpolitik festzuhalten und falls nötig die Leitzinsen sogar noch weiter anzuheben.

Derartige Aussagen verlieren jedoch an Glaubwürdigkeit, wenn die Inflation auf breiter Front nachlässt und nicht einmal Dienstleistungen eine Ausnahme darstellen. Die von der EZB angekündigte Datenabhängigkeit der Geldpolitik wird dadurch zum Bumerang, und für die Märkte eröffnet sich großer Spielraum, über bevorstehende Leitzinssenkungen nachzudenken.

Zinssenkungen sind wahrscheinlicher geworden

Die Marktteilnehmer haben vermutlich in der ersten Reaktion etwas überzogen: Mehr als fünf Leitzinssenkungen für 2024 von je 25 Basispunkten durch die EZB werden ab März nun erwartet, das dürfte zu viel sein. Auch für die Fed ist der Markt etwas zu forsch mit Zeitpunkt und Ausmaß der Leitzinswende im kommenden Jahr.

Aber Zinssenkungen sind wahrscheinlicher geworden. An den Rentenmärkten heißt dies, sich die immer noch attraktiven Renditen jetzt zu sichern. Inwieweit die Aktienmärkte ihre neuen Höchststände verteidigen können werden, hängt davon ab, ob die Konjunktur im nächsten Jahr lediglich eine Marschpause einlegt oder ob sie noch einmal stolpert. An der langfristigen Attraktivität von Aktien, insbesondere aus Europa, ändert sich jedoch nichts.