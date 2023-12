Warum den Falken im EZB-Rat die Argumente ausgehen

Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries sind in den vergangenen Wochen in atemberaubendem Tempo gesunken. Gleichzeitig erkletterten die Aktienmärkte neue Rekordmarken, etwa der deutsche Dax, aber auch in größerem Maßstab der weltweite MSCI-Index.



Nachlassender Inflationsdruck bei gleichzeitig moderat schwächeren Konjunkturdaten in den USA und in der Eurozone waren die Hauptfaktoren für das Einpreisen von mehreren zusätzlichen Leitzinssenkungen durch Fed und EZB im kommenden Jahr. Verstärkt wurden die Bewegungen durch die Positionierungen der Marktteilnehmer, durch einen neuen Ton in den Reden von Zentralbankern und – in Deutschland - zunehmende Wachstumssorgen nach dem BVG-Urteil...