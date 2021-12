Inflationsfragen an den Chefvolkswirt der Unicredit

Welche Inflationsraten erwarten Sie für Deutschland 2011 und 2012?2,2 und 1,8 Prozent.Welches sind die Haupteinflüsse?Höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise; aber angesichts der guten Konjunktur in Deutschland haben auch die Preisüberwälzungsspielräume der Unternehmen an den Endverbraucher zugenommen.Könnte in Deutschland eine Hyperinflation ausbrechen?Das halte ich zumindest im Moment für sehr unwahrscheinlich; die Zeiten sehr niedriger Inflationsraten sind aber vorbei.Welcher Preisanstieg ärgert Sie derzeit persönlich am Meisten?Ich habe mich zuletzt eher gefreut beim Kauf eines Flachbildschirms, der mittlerweile viel günstiger ist als noch vor ein paar Jahren.Kaufen Sie heute anders ein als vor drei Jahren?Nein.