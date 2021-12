Inflationsumfrage: Die Rohstoffblase platzt

Welche Inflationsraten erwarten Sie für Deutschland 2011 und 2012?2,5 und 2,0%.Welches sind die Haupteinflüsse?Platzen der Rohstoffblase in 2012 wird einen dämpfenden Effekt auf die Inflationsraten ausüben.Könnte in Deutschland eine Hyperinflation ausbrechen?Völlig unwahrscheinlich.Wie müssten EZB und Politik dann reagieren?Starke restriktive monetäre Maßnahmen – Liquiditätsentzug.Welcher Preisanstieg ärgert Sie derzeit persönlich am Meisten?Der Preisanstieg an den Finanzmärkten.Kaufen Sie heute anders ein als vor drei Jahren?Nein.