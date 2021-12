Inflationsumfrage: Sechs Fragen zur Inflation

Welche Inflationsraten erwarten Sie für Deutschland 2011 und 2012?2011: 2,6 Prozent; 2012: 2,7 Prozent.Welches sind die Haupteinflüsse?Wir erwarten einen Preisanstieg auf breiter Basis. Energie- und Nahrungsmittelpreise, die bisherigen Haupttreiber der Inflation, sollten dabei nur noch einen durchschnittlichen Beitrag zum Preisanstieg leisten.Könnte in Deutschland eine Hyperinflation ausbrechen?Ein solches Szenario halten wir angesichts der stabilitätsorientierten Geldpolitik im Euroraum für sehr unwahrscheinlich.Wie müssten EZB und Politik dann reagieren?Bei sehr hohen Inflationsraten müsste die Geldpolitik schnell auf einen restriktiven Kurs mit deutlich positivem Realzins einschwenken. Gleichzeitig sollte die Fiskalpolitik den Konsolidierungskurs verschärfen und im Falle Deutschlands gegebenenfalls auch Budgetüberschüsse in Kauf nehmen.Welcher Preisanstieg ärgert Sie derzeit persönlich am Meisten?Anstieg der Kraftstoffpreise, Verteuerung der Lebensmittel.Kaufen Sie heute anders ein als vor drei Jahren?Nein.