Mit Fehlinformationen Aktienkurse manipuliert Influencer ergaunern 100 Millionen US-Dollar von ihren Followern

Acht Influencer sollen sich insgesamt gut 100 Millionen US-Dollar ergaunert haben, meldet die US-Börsenaufsicht SEC. Die angeblichen Aktien-Experten nutzten ihre Reichweite auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Discord, um die Kurse börsengehandelter Wertpapiere zu manipulieren. Nun müssen die Beschuldigten sich dafür vor Gericht verantworten.

Sieben der Angeklagten hätten sich mindestens seit Januar 2020 als erfolgreiche Trader ausgegeben und Hunderttausende von Followern auf Twitter sowie in Aktienhandels-Foren auf Discord begeistert. Die Beschuldigten kauften angeblich bestimmte Aktien und ermutigten dann ihre Fangemeinde dazu, diese ebenfalls zu kaufen. Sobald die Kurse durch die gesteigerte Nachfrage stiegen, sollen die Angeklagten die Aktien wieder verkauft haben. Dabei vergaßen die Betrüger jedoch ihre Follower darüber zu informieren – was auch als „Pump and Dump“ bezeichnet wird und einer Marktmanipulation gleicht.

„Wie in unserer Beschwerde dargelegt, fütterten die Angeklagten ihre Follower wiederholt mit Fehlinformationen, was zu Gewinnen in Höhe von etwa 100 Millionen Dollar führte“, so Joseph Sansone, Leiter des Verbraucherschutzes bei der SEC. Die Aktion sei eine weitere Warnung für Anleger, bei Ratschlägen, die sie online erhalten, vorsichtig zu sein.

Das sind laut der SEC die beschuldigten Influencer mit jeweiliger Twitter-Kennung:

Perry Matlock – @PJ_Matlock

Edward Constantin – @MrZackMorris

Thomas Cooperman – @ohheytommy

Gary Deel – @notoriousalerts

Mitchell Hennessey – @Hugh_Henne

Stefan Hrvatin – @LadeBackk

John Rybarczyk – @Ultra_Calls

Zudem wird Daniel Knight (Twitter: @DipDeity) aus Texas vorgeworfen, Beihilfe zu dem mutmaßlichen Betrug geleistet zu haben, indem er unter anderem einen Podcast mitmoderierte und dort die Betrüger als Experten anpries. Knight soll dabei auch in Absprache mit den anderen Angeklagten gehandelt und regelmäßig Gewinne aus den Manipulationen gezogen haben, heißt es in der Anklageschrift.