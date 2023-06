Der Trend zum Sport Utility Vehicle (SUV) spiegelt sich auch in der Statistik der Kfz-Versicherungen wider: Die Motorleistung auf deutschen Straßen steigt seit Jahren kontinuierlich. Unsere Infografik zeigt, wo die Menschen mit den meisten und mit den wenigsten Pferdestärken unterwegs sind.

In Bayern fahren die Autos mit den meisten Pferdestärken: Im Freistaat sind Personenkraftwagen mit einer durchschnittlichen Motorleistung von143 PS unterwegs – mehr als in jedem anderen Bundesland. Das ergibt eine Analyse aller Kfz-Versicherungen, die Kunden im vergangenen Jahr über das Vergleichsportal Check24 abgeschlossen haben.

Auch die Baden-Württemberger fahren mit durchschnittlich 140 PS überdurchschnittlich stark motorisierte Pkw. „Im Süden Deutschlands haben große Autobauer ihren Hauptsitz, die für hochmotorisierte Fahrzeuge bekannt sind“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24. „Außerdem ist die Kaufkraft im Süden höher.“

Durchschnittliche Motorleistung von Pkw nach Bundesland:

Durchschnittliche Motorleistung von Pkw nach Bundesland © CHECK24 Vergleichsportal GmbH

Besonders kleine Motoren haben die Autos der Fahrzeughalter aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mit jeweils durchschnittlich 132 PS. Das sind etwa 7 Prozent weniger Motorleistung als in Bayern. Doch insgesamt steigt die Motorleistung: 2017 wurden Fahrzeuge mit durchschnittlich 126 PS versichert, 2022 durchschnittlich 136 PS. Das entspricht einem Plus um 8 Prozent in fünf Jahren.

Männer fahren im Schnitt Pkw mit 21 PS mehr als Frauen

Außerdem ergibt sich aus dem Vergleich der Vertragsdaten von Kfz-Policen, welche Kundengruppen die leistungsstärksten Fahrzeuge versichern: Männer bringen demnach deutlich mehr PS auf die Straße. Frauen versicherten über Check24 Pkw mit einer durchschnittlichen Motorleistung von 122 PS, männliche Kunden hingegen 143 PS.

Und im Vergleich der Altersgruppen fahren Verbraucher im Alter zwischen 30 bis 49 Jahren mit durchschnittlich 138 PS die am höchsten motorisierten Fahrzeuge. Über 80-Jährige versichern dagegen Pkw mit gerade einmal 123 Pferdestärken.