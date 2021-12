Redaktion 19.10.2017 Lesedauer: 1 Minute

Infografik Die teuersten Aktien der Welt

Fünf Kilogramm Schokolade in einem blauen Samt-Koffer: Hierüber durften sich dieses Jahr die Aktionäre der Lindt & Sprüngli AG freuen, wenn sie an der Hauptversammlung in Zürich teilnahmen. In unserer Infografik erfahren Sie, wie hoch der Preis für diese süße Versuchung war!