Infografik: Firmen sind nicht auf einen Ausfall des Chefs vorbereitet

49 Prozent der Unternehmen sehen die Absicherung der Schlüsselpositionen aber als sehr wichtig an. Besonders Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl zwischen 500 und 1.000 messen einem Interimsmanagement eine sehr wichtige Rolle bei (56 Prozent).Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der CSS Versicherung. Befragt haben die Marktforscher bundesweit 250 Unternehmen ab einer Mitarbeiterzahl von 500 Personen.Von den befragten Unternehmen geben 44 Prozent an, bereits einen Ausfall über drei Monate in der Führungsetage erlebt zu haben ( siehe zweite Infografik ). Trotzdem ist jedes fünfte Unternehmen unzureichend oder gar nicht auf solch einen Ausfall vorbereitet.