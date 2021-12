Infografik Immobilienpreise steigen weiter

Die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt steigen weiter, wie der aktuelle Immobilienmarktbericht der Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland zeigt. Demnach wurden im vergangenen Jahr 237,5 Milliarden Euro in Immobilien investiert.

Die Zahl der Transaktionen sank dabei im Gegensatz zum Vorjahr um ein Prozent, während der Umsatz um 4 Prozent stieg. Daraus lässt sich auf eine allgemeine Verteuerung schließen. Auf eine bundesweite Preisblase bei Immobilien würden die Zahlen aber nicht hinweisen, heißt es vom Institut

66 Prozent des Umsatzes floss 2016 in Wohnimmobilien, 25 Prozent in Wirtschaftsimmobilien. Bezogen auf die Bundesländer gab es die meisten Transaktionen in Nordrhein-Westfalen, den größten Umsatz in Bayern. Pro Bundesbürger wurden 2.890 Euro in Immobilien investiert.