ANZEIGE

Infografiken zum Megatrend Gesundheit Healthy Living als langfristige Anlageoption

Medizin, Biotechnologie, Ernährung & Umwelt – alles, was uns mehr Lebensqualität verspricht, steht derzeit sowohl bei Konsumenten als auch bei Anlegern hoch im Kurs. Pictet Asset Management zeigt in folgenden Infografiken die Entwicklung in den jeweiligen Branchen.