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Verbesserung der Lebensqualität

Die Nachfrage nach neuen Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich Healthy Living nimmt zu, denn die Lebenserwartung steigt und steigt: Sie hat sich nach Angaben der UNO und der Weltbank seit 1980 um 20 Jahre erhöht, was sich sehr positiv auf das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) auswirkt. Das wachsende Interesse der Verbraucher an Gesundheit und Umwelt wie auch die Aktivitäten seitens der Politik belegen, dass die Verbesserung der Lebensqualität so wichtig ist wie noch nie.

Die wichtigsten Zahlen und Prognosen zum Thema Lebensqualität: