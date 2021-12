Infoportal für Zweitmarktfonds

Die Beneke Zweitmarkt AG hat ein anbieterunabhängiges Portal für geschlossene Zweitmarktfonds geschaffen. Privatanlegern soll es Informationen, Entscheidungshilfen und Transparenz bieten.





Die Plattform www.experten-zweitmarktfonds.de will etwa Informationen zur Einkaufspolitik der einzelnen Zweitmarktfonds anbieten. Hierin liegen die Qualitätsunterschiede der Fonds begründet, so Beneke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlegerberatung an.





In der aktuellen Krisensituation sei ein Käufermarkt entstanden, so Beneke. Durch die gefallenen Kurse sei jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um in Schiffs-Zweitmarktfonds zu investieren. Immobilien-Zweitmarktfonds müssten hingegen auf besonders ertragreiche und bewährte Einzelfonds geprüft werden.





Der Schiffsingenieur Wilfried Beneke gründete die Beneke Zweitmarkt AG im Jahr 1990. Das seinerzeit auf Schiffsfonds spezialisierte Unternehmen hat in den vergangenen Jahren das Geschäft auf geschlossenen Immobilienfonds ausgeweitet.