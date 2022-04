„She speaks Finance“-Podcast Informieren, ausprobieren und keine Angst vor Fehlern haben

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie finde ich das passende Depot? Welchen ETF soll ich kaufen? Und was sind Kryptowährungen überhaupt? Fragen wie diese stellen sich viele. Manchmal sind sie gar nicht so leicht zu beantworten. Anstatt mit dem Investieren zu beginnen, geben viele deshalb lieber auf. Dabei eignen sich Investments an der Börse perfekt, um später die Rente aufzustocken. Und das ist gerade für Frauen sehr wichtig, da sie wegen niedrigerer Gehälter und Familienarbeit in der Regel deutlich weniger fürs Alter einplanen können als Männer.

Doch obwohl viele Studien belegen, dass Frauen langfristig sogar höhere Renditen erzielen, trauen sich viele noch immer nicht an die Börse. Das wollen Barbara Bocks und Christin Jahns von DAS INVESTMENT mit ihrem neuen Podcast „She speaks Finance” ändern. Als Finanzredakteurinnen beschäftigen die beiden sich den ganzen Tag mit Fonds, ETFs und Kryptowährungen. Doch im Alltag merken sie: Über Geld sprechen ist längst nicht normal und gerade Frauen haben beim Thema Finanzen viele Berührungsängste.

Informieren und umsetzen

„Ich bekomme immer wieder mit, dass viele Frauen sich mit dem Thema beschäftigen, aber ganz oft nicht in die Umsetzung kommen“, beobachtet auch Anke Pauli, Gründerin der Portale „Geldfreundinnen“ und „Finanztheke“ und Gast in der ersten Podcastfolge. Anke hat selbst erst mit knapp 40 Jahren mit dem Anlegen begonnen und so viel Spaß daran gefunden, dass sie heute anderen Frauen beim Einstieg hilft. „Man sollte sich schon Wissen aufbauen, aber dann auch wirklich loslegen und keine Angst vor Fehlern haben, weil man gerade ETFs oder Aktien auch jederzeit wieder verkaufen kann“, rät sie.



Um zu zeigen, dass Investieren kein Hexenwerk ist, sprechen Barbara und Christin ab jetzt alle zwei Wochen mit Expertinnen über Themen wie Altersvorsorge, Aktien, Fonds, Immobilien oder Versicherungen. Börsensprech und komplizierte Fachbegriffe bleiben dabei außen vor. Stattdessen erfahrt ihr, was die beiden Redakteurinnen und ihre Gäste schon so alles am Kapitalmarkt erlebt haben und bekommt Hintergrundinfos sowie konkrete Tipps, um direkt selbst zu starten.