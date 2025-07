In Infrastruktur zu investieren, ist en vogue. Aber um welche Investments geht es ganz genau und wie liefern diese eine Rendite? Lukas Fasching von Raiffeisen CM erklärt.

Aktualisiert am: 30. Juli 2025

Investitionen in Infrastruktur sind derzeit sehr gefragt. Während sie auf der einen Seite für Investoren attraktiv sein können, leisten Sie darüber hinaus einen Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern und Regionen. Angesichts des enormen Investitionsbedarfs und der stabilen Ertragsaussichten wird das Thema Infrastruktur für Investoren in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

Es ist eine Chance, die sowohl finanziell als auch zum Nutzen von Gesellschaft und Umwelt von Investoren genutzt werden kann. Doch woher kommen eigentlich die Renditen derartiger Investments?

Charakteristika von Infrastrukturinvestments

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was Infrastrukturinvestitionen ausmacht. Infrastruktur bezieht sich normalerweise auf essenzielle Dienstleistungen und Services, wie beispielsweise die Stromversorgung oder das Bahnnetz. Dahinter stehen meist Sachwertanlagen, die mit einer hohen Langlebigkeit der Assets einhergehen. Beispiele dafür sind Mautstraßen, Speicherkraftwerke oder Windparks. Diese Investitionen haben nicht nur die bereits genannten Eigenschaften, sondern weisen zusätzlich auch langfristige Abnahmeverträge und Exklusivitätsrechte bis hin zu einer Monopolstellung auf.

Das führt letztlich dazu, dass Infrastrukturprojekte im klassischen Sinn langfristige und stabile Cash-Flows bieten. Da in den dahinterliegenden Verträgen großteils Preisanpassungsmechanismen festgelegt sind, gelten Infrastrukturinvestitionen sehr oft auch als Schutz vor Inflation.

Die langfristigen Verträge sowie die essenziellen Dienstleistungen, die bereitgestellt werden, weisen überdies eine gewisse Resilienz gegenüber Konjunkturschwankungen auf. Nicht zuletzt können Investoren von Kapitalgewinnen profitieren, wenn der Wert der Infrastrukturprojekte im Laufe der Zeit steigt, sei es durch operative Verbesserungen, erhöhte Nachfrage oder strategische Neupositionierungen.

Schließlich können steuerliche Vorteile und Hebeleffekte durch Fremdfinanzierung die Gesamtrendite weiter erhöhen. Die Kombination dieser Faktoren macht Private-Infrastructure-Investments zu einer attraktiven Anlageklasse für langfristig orientierte Investoren.

Um solche Investments geht es – fünf Beispiele

Obwohl Infrastrukturinvestitionen aufgrund ihrer Merkmale als relativ risikoarm gelten, gilt es wie bei jeder Investition, auch Risiken sorgfältig abzuwägen. Regulatorische Risiken waren lange Zeit – und sind nach wie vor – genau zu analysieren. Das wachsende Interesse und die Entwicklung des Markts führen aber in manchen Bereichen auch zu Herausforderungen in Bezug auf Bewertung und Exit-Strategien, sollten sich andere Sektoren wieder attraktiver gestalten.

Um Infrastruktur-Investments noch anschaulicher zu machen, hier einige Beispiele:

1. Data Center: von Co-Location bis zu Hyperscalern

Rechenzentren sind im Sog der Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz zu einer besonders interessanten Anlageform geworden. Dabei investieren nicht nur große Tech-Unternehmen Milliarden in Dateninfrastruktur. Vielmehr steigt auch zunehmend das Interesse an kleineren Datencentern.

Da das derzeitige Kaufinteresse über die verfügbare Rechenleistung hinausgeht, sind die „Mieten“ für Rechenleistung aktuell sehr hoch. Das führt zu attraktiven Renditen und langfristiger Auslastung. Da dieser Trend noch länger anhalten wird, ist es attraktiv, weitere Rechenzentren zu entwickeln.

Trotzdem sollten Anleger sorgfältig vorgehen – da die Bewertungen in diesem Bereich durchaus überhöht sein können.

2. Battery Energy Storage Systems: Effizienz und Upside-Potenzial

BESS werden heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Zum Beispiel ist der Ausbau von Wind- und Solarenergie und die damit einhergehende schwankende Stromproduktion eine große Herausforderung für Netzbetreiber und Stromproduzenten. Dabei können BESS genutzt werden, um das Stromnetz zu stabilisieren und es möglichst effizient mit Strom zu versorgen.

Das führt einerseits dazu, dass Stromproduzenten mehr Strom verkaufen können, und andererseits die Netzbetreiber oft erhebliche Vergütungen für die Frequenzstabilität bezahlen. Dadurch können BESS dafür sorgen, dass sich erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft besser in den Strommix integrieren lassen, was langfristig zu einer nachhaltigeren und kosteneffizienteren Energieversorgung führt.

Nicht zuletzt können BESS manchmal auch genutzt werden, um durch Energiearbitrage zu profitieren: Zu günstigen Zeitpunkten wird Strom eingekauft und bei höheren Preisen wieder verkauft.

3. Glasfaser-Ausbau: stabile Erträge durch langfristige Verträge mit Internetanbietern

Glasfasernetze sind entscheidend für die moderne digitale Infrastruktur und ermöglichen hohe Datenübertragungsraten. Diese sind für Cloud-Dienste, Streaming und IoT-Anwendungen unerlässlich. Investoren können von stabilen Einnahmen durch langfristige Verträge mit Internetdienstanbietern und Telekommunikationsunternehmen profitieren, die für die Nutzung der Infrastruktur Gebühren zahlen.

Diese Verträge bieten regelmäßige und vorhersehbare Zahlungen und schützen vor Marktschwankungen. Die wachsende Nachfrage nach schneller Internetverbindung und ebenso staatliche Fördermittel erhöhen das Wachstumspotenzial und machen diese Investments attraktiver.

4. Lade-Infrastruktur von E-Mobilität mit Schlüsselrolle bei Verkehrswende

Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen wächst die Nachfrage nach zuverlässigen und zugänglichen Ladestationen. In diesem Segment profitieren Investoren von stabilen Einnahmen durch Gebühren, die Nutzer für das Laden ihrer Fahrzeuge zahlen. Diese Einnahmen sind oft vertraglich festgelegt und bieten regelmäßige und vorhersehbare Zahlungen.

Lade-Infrastruktur bietet eine Kombination aus stabilen Einnahmen und langfristigem Wachstum, da sie eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen Verkehrswende spielt.

5. Fleet Electrification: Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen steigt

Mit der zunehmenden Umstellung auf Elektrofahrzeuge im Transportsektor wächst die Nachfrage nach umweltfreundlichen und effizienten Lösungen. Anleger profitieren von stabilen Einnahmen durch langfristige Verträge mit Transport- und Logistikunternehmen, die zunehmend Elektrofahrzeuge nutzen. Diese Verträge bieten regelmäßige und vorhersehbare Zahlungen.

Die Renditen kommen hier aus Einsparungen bei Betriebskosten durch geringere Wartungs- und Kraftstoffkosten und aus Kapitalgewinnen durch steigende Werte der elektrifizierten Flotten. Die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen und auch wiederum staatliche Fördermittel erhöhen das Wachstumspotenzial und die Attraktivität von Investments in Fleet Electrification.

Fazit

Investitionen in Infrastrukturprojekte sind nicht nur aus finanzieller Sicht attraktiv. Sie leisten auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern und Regionen. Angesichts des enormen Investitionsbedarfs und der Aussichten auf stabile Erträge wird das Thema Infrastruktur für Investoren in den kommenden Jahren noch bedeutsamer werden.

Lukas Fasching, Raiffeisen Capital Management

@Roland Rudolph

Über den Autor:

Lukas Fasching ist Portfoliomanager des Infrastrukturfonds Raiffeisen Capital Private Infrastructure I von Raiffeisen Capital Management.