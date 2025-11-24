Die Swiss Life Privado Police öffnet Privatanlegern die Tür zu Infrastruktur-Investments und verbindet dabei die Vorteile einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit den Chancen eines ELTIF.

Mautstraße des spanischen Infrastrukturbetreibers „Itínere Infraestructuras“, in das der Privado ELTIF investiert

Mautstraßen, Datenzentren, Windparks und Krankenhäuser – was von Menschen täglich gebraucht und genutzt wird, bietet Anlegern besondere Stabilität: Langfristige Nutzungsverträge mit ertragsstarken Betreibern ermöglichen planbare Cashflows über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

Genau hier setzt die Swiss Life Privado Police an. Diese innovative fondsgebundene Rentenversicherung ermöglicht bereits ab einem Einmalbeitrag von 10.000 Euro den Zugang zu substanziellen Sachwerten, die bisher institutionellen Anlegern vorbehalten waren.

Megatrends treiben die Nachfrage

Der weltweite Investitionsbedarf in Infrastruktur ist gewaltig. Megatrends wie Digitalisierung, Urbanisierung, Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und demografischer Wandel sorgen für kontinuierlichen Ausbaubedarf.

Dabei wird deutlich: Der Staat allein kann diese Transformation nicht stemmen. Privates Kapital spielt eine zunehmend wichtige Rolle – und die EU hat mit dem ELTIF-Fondsmodell (European Long-Term Investment Fund) den regulatorischen Rahmen geschaffen, damit auch Privatanleger an dieser Entwicklung partizipieren können.

Breite Diversifikation von Tag eins an

Das Herzstück der Swiss Life Privado Police bildet der Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF. Von Beginn an sind Anleger an einem diversifizierten Portfolio aus mehr als 30 privaten, vorwiegend europäischen Infrastrukturunternehmen aus fünf Kernsektoren beteiligt:

Verkehr: Mautstraßen, Flughäfen

Mautstraßen, Flughäfen Kommunikation: Glasfasernetze, Mobilfunkmasten, Rechenzentren

Glasfasernetze, Mobilfunkmasten, Rechenzentren Erneuerbare Energie: Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke, Batteriespeicher

Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke, Batteriespeicher Versorger: Fernwärmenetze, Gas-Pipelines, Recyclinganlagen

Fernwärmenetze, Gas-Pipelines, Recyclinganlagen Soziale Infrastruktur: Krankenhäuser, Schulen

Konkrete Beispiele aus dem Portfolio sind etwa Mautstraßen in Spanien und Portugal, der Flughafen Brüssel, Mobilfunktürme in der Schweiz (Swiss Towers) oder Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee (Trianel Borkum I+II).

Attraktives Risiko-Rendite-Profil

Historische Daten zeigen: Nicht börsennotierte Infrastruktur-Investments vereinen eine attraktive Renditeerwartung mit vergleichsweise geringer Volatilität. Im Zeitraum von Juni 2008 bis September 2023 erzielten ungelistete Infrastrukturanlagen eine annualisierte Rendite, die nur geringfügig unter der des MSCI World lag – bei deutlich niedrigerer Schwankungsbreite.

Der Swiss Life Privado Infrastructure ELTIF verzeichnete seit Auflage im August 2024 (U Share Class) per 31.10.2025 eine Rendite von 9,98 Prozent nach Fondskosten.

Von der Ansparphase zur Extra-Rente

Nach Ende der mindestens 12-jährigen Anlagedauer haben Anleger die Wahl zwischen einer lebenslangen Rente oder einer einmaligen Kapitalzahlung. Wer sich für die monatliche Rente entscheidet, profitiert lebenslang von den steuerlichen Vorteilen der Ertragsanteilsbesteuerung – und bei der Kapitalauszahlung vom Halbeinkünfteverfahren, sofern sie nach 12 Vertragsjahren ab dem vollendeten 62. Lebensjahr erfolgt.

Besonders innovativ: Auch während des Rentenbezugs bleiben Anleger weiter in Fonds investiert. Zwar endet das Investment in den Privado ELTIF mit Beginn des Rentenbezugs, aber durch den fondsgebundenen Rentenbezug mit einer Auswahl aus über 200 konventionellen Einzelfonds können weiterhin attraktive Renditechancen genutzt werden – für eine deutlich höhere Rente als bei konventionellen Produkten.

Flexibilität über die gesamte Laufzeit

Die Swiss Life Privado Police bietet zahlreiche flexible Gestaltungsmöglichkeiten:

Zuzahlungen sind sowohl in der Anspar- als auch in der Rentenphase möglich (mindestens 5.000 Euro, maximal 50.000 Euro p.a. während der Rentenphase)

sind sowohl in der Anspar- als auch in der Rentenphase möglich (mindestens 5.000 Euro, maximal 50.000 Euro p.a. während der Rentenphase) Teilentnahmen ab 2.500 Euro sind realisierbar

ab 2.500 Euro sind realisierbar Die Rentenzahlungsweise kann angepasst werden (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich),

kann angepasst werden (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich), Hinterbliebene können während der Rentenzahlung mit einer Rentengarantiezeit oder fallenden Todesfallleistung abgesichert werden

Expertise, auf die man bauen kann

Hinter der Swiss Life Privado Police steht ein starker Partner: Swiss Life Asset Managers verwaltet als einer der führenden europäischen Infrastruktur-Asset-Manager insgesamt 302 Milliarden Euro und verfügt über mehr als 165 Jahre Erfahrung. Im Bereich Infrastruktur werden 12,6 Milliarden Euro verwaltet – betreut von über 70 spezialisierten Anlageexpertinnen und -experten. Seit 2011 ist Swiss Life Asset Managers auf Direktanlagen im Infrastrukturbereich spezialisiert.

Fazit: Substanz für eine selbstbestimmte Zukunft

In Zeiten volatiler Märkte und geopolitischer Unsicherheit wünschen sich Anleger Stabilität und planbare Erträge. Die Swiss Life Privado Police bietet genau das: Zugang zu substanziellen Sachwerten, kombiniert mit den steuerlichen Vorteilen und der lebenslangen Absicherung einer Rentenversicherung.

Wer heute in die Infrastruktur von morgen investiert, baut damit zugleich das Fundament für die eigene Extra-Rente – sichtbar, anfassbar, erlebbar. Denn Infrastruktur ist nicht nur nachfragestark, wachstumsstark und finanzstark. Sie ist vor allem eines: zukunftsstark.