Nicht jeder Trend ist gleich viel wert. Diese Erkenntnis steht im Zentrum der Anlagestrategie von Torsten Maus. Der Wikifolio-Händler hat 2019 sein Portfolio „Trend-Surfer“ aufgelegt und verfolgt darin einen marktphasenoptimierten Trendfolgeansatz, kurz „Matrefo“ genannt.

Die Grundidee klingt klassisch: Maus kauft Aktien, die relative Stärke zeigen und bei steigendem Handelsvolumen neue Preishochs markieren. Damit orientiert er sich am Momentum-Ansatz des legendären Tänzers und Investors Nicolas Darvas, der in den 1950er Jahren mit dieser Methode Millionen verdiente.

Doch Maus fügt eine weitere Komponente hinzu: die Marktphasenoptimierung. In schwachen Börsenzeiten funktioniert Trendfolge naturgemäß schlechter. Deshalb passt der Wikifolio-Investor sein Investitionsvolumen je nach Marktverfassung an. In turbulenten Phasen reduziert er die Positionsgrößen deutlich und hält mehr Cash, um Verluste zu begrenzen. Die Cashquote kann dabei auf bis zu 40 Prozent steigen.

Der Vorteil des Rohstoffanalysten

Hauptberuflich arbeitet Maus als Rohstoffanalyst bei einem großen Automobilzulieferer. „Als Rohstoffanalyst hat man immer ein großes Bild vor Augen, was an den Märkten gerade passiert“, sagt er. Diese Gesamtmarktperspektive hilft ihm, Gegenwind frühzeitig zu erkennen – etwa wenn sich das Zinsumfeld verschlechtert.

Ein eindrucksvolles Beispiel für sein Risikomanagement lieferte die Corona-Krise: Während die Märkte um 35 Prozent einbrachen, hat sein Wikifolio nur 8 Prozent verloren. „Ich habe einen Teil der Aktien verkauft und bei illiquiden Titeln Short-Zertifikate zur Absicherung eingesetzt“, beschreibt Maus seine damalige Strategie.

Netzwerk statt Einzelkämpfer

Bei der Aktienauswahl setzt Maus auf Technologie und Teamwork. Zusammen mit zwei befreundeten Tradern screent er die Märkte computergestützt nach Volumenausbrüchen und Trendfolge-Signalen. „Sechs Augen sehen mehr als zwei“, sagt er pragmatisch. Die Gruppe trifft sich regelmäßig am Wochenende, um Märkte und Kandidaten zu besprechen. Die Trades für sein Wikifolio führt Maus jedoch allein aus.

Die Auswahl erfolgt nach einem mehrstufigen Verfahren: Zunächst filtert die Software aus tausenden Kandidaten jene heraus, die neue Hochs mit hohem Volumen machen. Dann prüft Maus Fundamentaldaten wie KGV, Kurs-Umsatz-Bewertung und sieht sich auch an, was die Peer Group macht. Auch weiche Faktoren wie Managementverhalten und Aktionärsstruktur fließen ein.

Aktuell profitiert Maus vom Infrastruktur-Boom in Deutschland. Über längere Zeit hielt er etwa Friedrich Vorwerk, einen Spezialisten für Energieleitungen, sowie den Industriedienstleister Bilfinger und den Schieneninfrastruktur-Spezialisten Vossloh im Portfolio. „Das sind Unternehmen, die von den Infrastrukturpaketen der Regierung in den nächsten Jahren profitieren werden“, begründet er die Auswahl.

Der schwierige Ausstieg

„Wirklich schwierig ist der Ausstieg“, räumt Maus ein. Während der Einstieg in Aktien bei starken Aufwärtstrends mit hohem Volumen relativ klar sei, erfordere der Verkauf mehr Fingerspitzengefühl. Maus arbeitet mit Teilverkäufen: Wenn eine Aktie ihr Kursziel erreicht und sich der Kurs dann noch beschleunigt, verkauft er zunächst die Hälfte. Den Rest behält er, solange der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Ein Beispiel für einen verpassten Gewinn? Eine vergebene Gelegenheit bei Siemens Energy, räumt Maus ein. Die Aktie verkaufte er im 30-Euro-Bereich – kurz darauf stieg sie auf 100 Euro. „Man hat etwas nicht gesehen und dann ärgert man sich schon ein bisschen“.

Das Portfolio enthält zwischen acht und 20 Positionen, im Schnitt etwa zehn bis zwölf Titel. Die durchschnittliche Haltedauer liegt bei rund zwölf Monaten. Derzeit ist Maus mit rund 70 Prozent investiert – nach dem starken Lauf in den vergangenen Wochen vermutet er aktuell, dass der Markt in eine Preiskorrektur übergeht.

Alpha Strong und Low Beta

Wikifolio hat den Trend-Surfer mit den Labels „Alpha Strong“ und „Low Beta“ versehen. Das bedeutet: Das eingesetzte Kapital verzinst sich überdurchschnittlich, während die Korrelation zum Gesamtmarkt gering bleibt. Tatsächlich zählt Maus damit zu den Top 3 in dieser Kategorie auf der Plattform.

Seit Auflegung hat das Wikifolio mittlerweile ein Plus von 198 Prozent gemacht - während der MSCI World im gleichen Zeitraum 115 Prozent zulegte. Seine Zielrendite von 8 bis 9 Prozent per annum charakterisiert Maus selbst als moderat: „Es ist ein eher konservatives Wikifolio. Es soll eher Leute ansprechen, die nicht ihr Geld alle zwei oder drei Jahre verdoppeln müssen, aber eine vernünftige Überrendite erwirtschaften wollen – bei relativ geringem Risiko.“

In dem zum Wikifolio gehörigen Zertifikat bei Lang & Schwarz sind die Kosten bereits eingerechnet: die laufende Servicegebühr von Wikifolio (0,95 Prozent) sowie Maus' erfolgsabhängige Provision von 20 Prozent, von der er die Hälfte an die Plattform abgibt.

Chart des Wikifolios Trend-Surfer, seit Auflegung | Bildquelle: Wikifolio

Name: Trend-Surfer

Trend-Surfer ISIN (Zertifikat): DE000LS9NLJ6

DE000LS9NLJ6 Auflegung: 29.01.2019

29.01.2019 Performance seit Auflegung: 197,8 Prozent

197,8 Prozent Durchschnitts-Performance per annum : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent Performance 1 Jahr: 36,3 Prozent

36,3 Prozent Investiertes Kapital (im Zertifikat): 3,9 Millionen Euro

3,9 Millionen Euro Stand: 14.10.2025

Sieben Fragen an Torsten Maus:

1. DAS INVESTMENT: Wie sind Sie zum Thema Geldanlage gekommen?

Torsten Maus: Das Thema Finanzmärkte hat mich schon seit dem Jahr 2000 fasziniert. Ich habe gesehen, was in den Jahren 1998 bis 2000 möglich war. Da hatte ich zwar noch keine Aktien, aber während meines Studiums habe ich mitbekommen, dass es Leute gab, die dort viel Geld verdient haben. Das hat mich angefixt. Meine erste Aktie habe ich im Februar 2000 gekauft – praktisch zum Hochpunkt des Neuen Markts. Da habe ich erst einmal gemerkt: So einfach ist das gar nicht! Die ersten zwei, drei Jahre waren Lehrjahre mit großen Verlusten. Aber seit 2004 arbeite ich profitabel. Das war ein langer Lernprozess mit vielen Büchern und Gesprächen mit Profis.

2. Seit wann sind Sie bei Wikifolio aktiv?

Maus: Ich bin 2019 auf Wikifolio aufmerksam geworden. Mir war wichtig, dass es eine seriöse Plattform ist, bei der in regelmäßigen Abständen von einer dritten Partei überprüft wird, dass die Geldbestände auch vorhanden sind. Mein Wikifolio habe ich zunächst als Family-und-Friends-Strategie gestartet. Familie und Bekannte hatten gesagt: Du kennst dich da aus, kannst du für uns Geld anlegen? Später gab es dann weitere Empfehlungen. Ich verfolge einen etwas anderen Ansatz als Trader, die vielleicht unter den Top Ten bei Wikifolio sind. Mir geht es um eine gute Rendite, aber ich hasse Verluste. Wenn die Märkte runtergehen, gehe ich in Cash oder sichere mich mit Zertifikaten ab.

3. Was halten Sie für entscheidend, um als Anleger erfolgreich zu sein?

Maus: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man Verluste begrenzt. Man hat viele Ideen, ist oft überzeugt von Aktien, man sieht tolle Trends. Aber wenn man investiert, tendiert man dazu, einen Bias zu haben – zu sagen: „Das muss jetzt funktionieren“. Wenn ich sehe, dass eine Idee nicht aufgeht, ziehe ich konsequent die Reißleine und verkaufe an einem bestimmten Punkt.

4. Wie liefen aus Ihrer Sicht die vergangenen zwölf Monate - an den Märkten und speziell für Ihr „Trend-Surfer“-Wikifolio?

Maus: Die letzten zwölf Monate waren sehr interessant. Wir hatten lange Zeit eine Aufwärtsbewegung, die hauptsächlich von Nvidia und wenigen anderen Aktien getragen wurde. Die Marktbreite hat nicht so gestimmt. Dann gab es einen Wechsel, ausgelöst durch das Sondervermögen und die Infrastrukturprogramme der Bundesregierung. Amerikanische Investoren haben Europa wiederentdeckt. Dementsprechend haben wir bei europäischen mittelständischen Unternehmen schöne Aufwärtsbewegungen gesehen. Ich habe zwischenzeitlich verstärkt Tech-Werte ins Wikifolio genommen, um mehr Performance zu bekommen.

5. Worauf achten Sie in der aktuellen wirtschaftlichen Situation bei Ihren Investments besonders?

Maus: Ich beobachte immer ganzen Sektoren: Welche sind stark, welche schwach? Sind wir im Risk-On- oder Risk-Off-Modus? Was machen die Notenbanken? Was passiert auf der Anleihenseite? Der Handelskrieg ist ein ganz wichtiges Thema. Auch Put-Call-Ratios und Sentimentindikatoren schaue ich mir an, um zu erkennen, ob viel Angst im Markt ist. Es ist ganz wichtig, die Trendfolgestrategie mit dem zu kombinieren, was gerade am Markt passiert, und sie dementsprechend anzupassen.

6. Welches war rückblickend Ihr größter Erfolg und welches Ihr größter Fehler beim Investieren?

Maus: Was ich am meisten bedauert habe, ist, dass ich manche Aktien zu früh verkauft habe. Ein perfektes Beispiel ist Siemens Energy. Ich habe die Aktie irgendwo im 30-Euro-Bereich verkauft und mich gefreut – doch dann ist sie noch auf 100 Euro gestiegen. Da ärgert man sich schon ein bisschen. Bei den Erfolgen war Friedrich Vorwerk sehr gut, auch Vossloh ist gut gelaufen. Insgesamt verteilen sich die Gewinne aber relativ homogen auf viele Aktien – das ist auch so gewollt, um Klumpenrisiken zu vermeiden.

7. Wo erwarten Sie im laufenden Jahr besonders interessante Investmentgelegenheiten?

Maus: Ich bin etwas vorsichtig bei manchen Technologiewerten und KI-Werten, weil ich gewisse Übertreibungstendenzen sehe. Bei manchen Tech-Aktien wie Uber oder Lyft bin ich allerdings positiv eingestellt, weil KI Trends wie autonomes Fahren befeuert. Das Thema Infrastruktur ist ein relativ junger Trend, der noch nicht zu Ende ist. Aktien wie Vossloh oder Bilfinger werden meiner Meinung nach noch deutlich weiter steigen, auch wenn sie schon teuer sind. Es gibt einfach nicht so viele Aktien in diesem Bereich, in die investiert werden kann. Da kann ich mir weiter expandierende KGVs vorstellen, ähnlich wie im Rüstungssektor.