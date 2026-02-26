Die Treiber des Infrastrukturausbaus

Die Nachfrage nach Infrastruktur wächst rund um den Globus. Hinter dieser Entwicklung stehen unserer Ansicht nach vier strukturelle MegaForces, nämlich demografische Divergenz, der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, KI und digitale Disruption sowie geopolitische Fragmentierung.

Jeder dieser Trends beeinflusst den Umfang und die Art der erforderlichen Investitionen – und alle zusammen deuten darauf hin, dass der Ausbau Jahrzehnte dauern dürfte. So wird die Weltbevölkerung gemäß Prognosen bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen anwachsen, allerdings mit regional unterschiedlicher Dynamik. Wachstum und Urbanisierung sind vor allem für die Schwellenländer zentrale Faktoren, während die Bevölkerung in den Industrieländern stagniert oder schrumpft. Die Verstädterung verstärkt den Effekt des Bevölkerungswachstums und heizt die Infrastrukturnachfrage zusätzlich an: Je mehr Menschen in Städten leben, desto mehr Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur wird benötigt.

Diese regionalen Unterschiede sind auch für Anleger relevant: Der Aufbau neuer Infrastruktur, der in den Schwellenländern benötigt wird, ist meist über börsennotierte Engagements im Verkehrs- und Versorgersektor zugänglich, während der Fokus in den Industrieländern auf Projekten liegen dürfte, die vorhandene Anlagen erneuern und die Produktivität steigern und die meist eher privat finanziert werden.

Die Energienachfrage steigt, kohlenstoffarme Energiequellen kommen neu hinzu. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2025 ist der Stromverbrauch etwa doppelt so schnell gestiegen wie der Energieverbrauch insgesamt – eine Folge der Elektrifizierung von Verkehr, Heizung und Industrie.

Die Umstellung auf einen kohlenstoffärmeren und stärker auf Strom orientierten Energiemix ist generell kapitalintensiver, da erneuerbare Energien und Kernenergie höhere Vorabinvestitionen erfordern als traditionelle Energiequellen. Diese neue Infrastruktur aufzubauen und gleichzeitig die alte aufrechtzuerhalten und auszubauen (z. B. Stromnetze) macht die Umstellung, die wir aktuell erleben, zu einer der infrastrukturintensivsten in der modernen Geschichte. Investoren bieten börsennotierte Energiesysteme eine gut zugängliche Möglichkeit, um diese MegaForce für sich zu nutzen.

Die Digitalisierung öffnet eine neue Ebene für Investoren im Real-Asset-Bereich. Das rasante Wachstum bei Daten, KI-Training und Cloud-Diensten führt zu einem exponentiellen Wachstum der Rechnerkapazität. In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass sich die globale Auslastung von Rechenzentren zwischen 2025 und 2030 fast verdoppeln wird. Neben Rechenzentren gilt das auch für Glasfasernetze und 5G-Mobilfunkmasten – entscheidende Faktoren für Produktivität und wirtschaftliche Resilienz.

Den Druck verstärkt die geopolitische Fragmentierung: Staaten, die auf den Import von fossilen Brennstoffen angewiesen sind – und das trifft auf etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung zu –, sehen sich veranlasst, in Infrastruktur zu investieren, die die Abhängigkeit verringert oder Alternativen erschließt, von erneuerbaren Energien bis hin zu LNG-Terminals. Regierungen suchen nach sichereren Energiequellen im eigenen Land, darunter erneuerbare Energien sowie häufig Kernkraft. Das Streben nach Resilienz geht weit über den Energiebereich hinaus. Die geopolitische Aufsplitterung führt auch dazu, dass stärker in Transportkorridore, den Zugang zu wichtigen Mineralien und eigene KI-Kompetenz investiert wird, da die Staaten strategisch kritische Technologien unter ihre Kontrolle bringen möchten.

Lücke zwischen Bedarf und öffentlichen Mitteln: Chancen für private Investoren

Auf der einen Seite fördern also eine Reihe struktureller Kräfte die Nachfrage, auf der anderen Seite aber sind die traditionellen Akteure bei der Infrastrukturfinanzierung wie Staaten und Banken immer stärker eingeschränkt. Laut dem Internationalen Währungsfonds liegt die Staatsverschuldung in den wichtigsten Volkswirtschaften im Durchschnitt bei über 120 Prozent des BIP, sodass der haushaltspolitische Spielraum für Investitionen begrenzt ist. Neue regulatorische Auflagen seit der globalen Finanzkrise haben dazu geführt, dass Banken bei der Finanzierung langfristiger Projekte eingeschränkt sind. Ihr Anteil an der Unternehmensfinanzierung ist von etwa 70 Prozent im Jahr 1980 auf heute unter 40 Prozent gesunken.

Schätzungen von McKinsey und der G20-Staaten gehen davon aus, dass sich die Infrastrukturinvestitionen insgesamt bis 2040 auf rund 84 Billionen US-Dollar belaufen werden. Auf Basis der aktuellen Trends würde sich daraus ein Finanzierungsdefizit von etwa 12 bis 15 Billionen US-Dollar ergeben.

Die Diskrepanz zwischen der steigenden Nachfrage und den begrenzten öffentlichen Finanzierungsquellen ist ein entscheidendes Merkmal der Anlagelandschaft von heute und positioniert Infrastruktur als zentrale langfristige Chance für privates Kapital.

Ein guter Einstiegspunkt ist jetzt

Die strukturellen Kräfte, die die Infrastrukturnachfrage antreiben, sind langfristig angelegt. Wir finden den aktuellen Zeitpunkt deshalb so interessant, weil die Bewertungen unserer Ansicht nach nicht die überzeugenden Fundamentaldaten wiedergeben, sondern zumindest teilweise von kurzfristigen Konjunktursorgen belastet sind. Börsennotierte Infrastrukturfirmen werden derzeit zu EV/EBITDA-Multiplikatoren gehandelt, die fast 20 Prozent unter ihrem langfristigen Durchschnitt liegen, und damit unter dem Niveau während der globalen Finanzkrise und etwa so hoch wie auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Schlechtere Bewertungen...Bewertungen börsennotierter Infrastruktur ggü. MSCI World, 2010–2025

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Quelle: BlackRock Investment Institute, mit Daten von MSCI, FTSE, November 2025. Hinweis: Die orangene Linie zeigt die Differenz des EV/EBITDA-Verhältnisses zwischen den Bewertungen des FTSE World Core Infrastructure 50/50 Index und des MSCI World. Positive Werte weisen auf eine Überbewertung hin, negative auf eine Unterbewertung ggü. der Benchmark. Die gelbe Linie zeigt den Durchschnittdie rosa und grün gestrichelten Linien die Standardabweichung ±1 und ±2 um den Durchschnitt herum.

Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Abschlag die anhaltende Unsicherheit über die Zinsentwicklung, ohne die robusten Fundamentaldaten einzubeziehen. Einnahmen aus Infrastruktur sind üblicherweise regulatorisch oder vertraglich gestützt, und ihre Cashflows auch in volatilen Zeiten gut einschätzbar.

Wir gehen davon aus, dass die Fundamentaldaten im Laufe der Zeit in die Bewertungen einfließen werden, und zwar sobald sich die Aufmerksamkeit von den kurzfristigen Konjunkturrisiken auf die zugrunde liegende Ertragsstärke verlagert – daher die aktuell attraktive Chance.

Börsennotierte Infrastrukturfirmen haben ein stetiges Gewinnwachstum erzielt, was für einen Sektor mit defensivem Profil bemerkenswert ist. Die Konsensprognosen deuten darauf hin, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird (siehe Grafik 2). Das heißt, dass die defensiven Eigenschaften von Infrastruktur, anders als man annehmen würde, nicht auf Kosten des Wachstums gehen müssen. Denn der Sektor liefert essenzielle Dienstleistungen, die eine robuste und stetige, von MegaForces unterstützte Nachfrage sowie eine inflationsgebundene Preisgestaltung auszeichnen.

Grafik 2: ... trotz höherer Gewinne. Gewinne börsennotierter Infrastruktur ggü. MSCI World, 2015–2027

Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Vorausschauende Schätzungen können sich als unzutreffend erweisen. Quelle: BlackRock Investment Institute, mit Daten von Bloomberg, November 2025. Hinweis: Orangene und gelbe Balken zeigen die durchschnittlichen jährlichen EPS-Wachstumsraten (CAGRs) für ausgewählte Zeiträume für den FTSE Developed Core Infra 50/50 Index bzw. den MSCI World. Grüne und lilane gestrichelte Linien zeigen die durchschnittliche CAGR zwischen 2015 und 2024.

Künstliche Intelligenz ist aktuell ein weiteres Argument für Infrastruktur. Die rasch steigende KI-Nutzung beschleunigt die Nachfrage nach Rechenzentren, Strom- und Kommunikationsnetzen, die wichtige Infrastruktur für die neue Technologie zur Verfügung stellen, unabhängig davon, welche Firmen am Ende die Führung übernehmen. Unserer Ansicht nach verdeutlicht dieser Ausbau, dass Infrastruktur das Herzstück der aktuellen Transformationswelle ist und dass Anleger in Betracht ziehen sollten, jetzt zu investieren.

