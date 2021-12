Nachhaltigkeit mit M&G Infrastruktur: Ein Schlüssel zur Bewältigung des Klimawandels

Infrastruktur: Ein Schlüssel zur Bewältigung des Klimawandels

Alex Araujo, Fondsmanager des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Der Klimawandel ist eines der größten Probleme, mit dem die Welt heute konfrontiert ist. Die politischen Entscheidungsträger suchen nach Wegen, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Alex Araujo, Fondsmanager des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, hält es daher für wahrscheinlich, dass der Infrastruktursektor dabei eine der Hauptrollen spielen wird.

Nicht aus dem Alltag wegzudenken

Jeden Tag sind wir auf die Infrastruktur angewiesen – meist ohne, dass es uns bewusst wird. Ob wir eine Tasse Kaffee zubereiten oder eine E-Mail versenden: Viele unserer täglichen Routineabläufe werden durch ein physisches Infrastrukturnetz unterstützt. Dessen Dienste ermöglichen es, dass die moderne Welt reibungslos funktioniert.

Alex Araujo ist der Meinung, dass die Unternehmen, die diese wichtigen physischen Infrastrukturanlagen besitzen und kontrollieren, eine attraktive Quelle für Investitionsmöglichkeiten darstellen. Denn die Infrastruktur ist für die moderne Gesellschaft enorm wichtig, und die Anlagen sind von Natur aus langlebig. Darum ist er auch überzeugt, dass sie über viele Jahre hinweg stabile und wachsende Cashflows für Anleger liefern können.

Wir versuchen in 40-50 Infrastrukturunternehmen aus aller Welt zu investieren. Diesen Firmen trauen wir zu, ihre Dividendenzahlungen langfristig und nachhaltig zu steigern. Wir halten Investitionen in Unternehmen mit steigenden Dividenden langfristig für eine erfolgreiche Strategie am Aktienmarkt.

Wir suchen nach Möglichkeiten, die über die "traditionellen" Infrastrukturbereiche Versorgung und Verkehr hinausgehen, und diversifizieren in Bereiche wie Gesundheit und Bildung sowie Kommunikationsinfrastruktur und Transaktionsnetze. Auf diese Weise versuchen wir, ein Portfolio zu schaffen, das die gesamte Bandbreite der Anlageklasse abdeckt und auch die zunehmend digitale Welt widerspiegelt.

Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG): Risiken und Chancen im Infrastrukturbereich

ESG-Überlegungen werden für Anleger immer wichtiger. Das größte Problem für den Infrastruktursektor ist in diesem Zusammenhang wohl der Klimawandel. Energieerzeugung und Verkehr tragen erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei.

Alex Araujo räumt ein, dass mit Infrastrukturanlagen Umweltrisiken verbunden sind, er glaubt aber auch, dass Versorgungsunternehmen auch im Zentrum der Lösung stehen können, indem sie die so genannte "Energiewende", den Wechsel von fossilen Brennstoffen zu saubereren Formen der Stromerzeugung, erleichtern.

Politische Entscheidungsträger und Investoren konzentrieren sich zunehmend auf die Herausforderungen des Klimawandels. Daher sehen wir mehrere interessante Bereiche, in denen Infrastrukturunternehmen bei der weltweiten Senkung von CO 2 -Emissionen helfen können.

Infrastrukturunternehmen und der Weg zu „Netto-Null“

Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für Alex Araujo die naheliegendste und unmittelbarste Möglichkeit, einen Weg in Richtung Netto-Null-Emissionen zu finden. Die Wachstumschancen in diesem Bereich hält er für immens, und sie bestehen weltweit. Als Treiber fungiert die Technologie, einschließlich der zunehmenden Offshore-Windkraft und anderer Formen der Erzeugung erneuerbarer Energie.

Die erneuerbaren Energien sind die offensichtlichste Chance, wenn es um die Dekarbonisierung geht. In der Übergangsphase sind sie jedoch nicht die einzige. Wir sehen auch Chancen bei Unternehmen, die ihren eigenen Strommix dekarbonisieren: indem sie CO 2 -intensivere Formen der Stromerzeugung umstellen, ersetzen oder stilllegen.

Die Energiewende ist ein Prozess. Denn nicht überall lässt sich die bestehende, auf fossilen Brennstoffen basierende Stromerzeugung durch erneuerbare Energien ersetzen. Das gilt für die Schwellenländer ebenso wie für andere Teile der Welt. Daher sehen wir bei den Energieträgern der Übergangsphase – und besonders bei Erdgas – große Chancen: beispielsweise um die Kohleverstromung durch einen saubereren fossilen Brennstoff überflüssig zu machen. Letztlich ist es das Ziel, konventionelle Kraftwerke durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Doch auf dem Weg dahin ist es für eine funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft entscheidend, einen Übergangsschritt zu vollziehen.

Mit Blick auf die Zukunft betrachten wir grünen Wasserstoff (der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird) als einen der Kraftstoffe, die uns auf dem Weg zur kohlenstofffreien Stromerzeugung helfen werden. Noch steckt die Technologie in den Kinderschuhen, und noch ist sie nicht wirtschaftlich. Doch sie kann unserer Einschätzung nach eine vielversprechende Lösung für den Klimaschutz werden. Unternehmen investieren bereits in die Produktion von Wasserstoff und erproben seine Verwendung im Erdgasstrom. Im Verbrennungsprozess ist er sauberer als alle anderen bisher entdeckten Brennstoffe.

Es wird immer dringlicher, auf eine CO 2 -freie Zukunft hinzuarbeiten. Alex Araujo ist der Meinung, dass der Infrastruktursektor eine wichtige Rolle dabei spielen wird, dieses Ziel durch die Energiewende zu erreichen. Er kann das Potenzial bieten, positive gesellschaftliche Ergebnisse und attraktive Anlagerenditen zu verbinden. Daher ist er überzeugt, dass Investitionen in Infrastruktur lohnende langfristige Perspektiven eröffnen können.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds verfügt über eine kleine Zahl an Anlagen. Daher kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage einen größeren Einfluss haben als bei einer größeren Anzahl gehaltener Anlagen.

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Wir können keine Finanzberatung erbringen. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Anlage für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberatfer.

Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger („Qualifizierte Anleger“) im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde. Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). Bei den, in diesem Dokument erwähnten kollektiven Kapitalanlagen (die „Fonds“), handelt es sich um offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die im Fall von M&G Investment Funds in England und Wales und im Fall von M&G (Lux) Investment Funds in Luxemburg eingetragen sind. Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Die Gründungsurkunde, Verkaufsprospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos von einem der folgenden Vertreibern – M&G International Investments S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main oder der österreichischen Zahlstelle Société Générale Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Österreich oder der Luxemburger Zahlstelle Société Générale Bank & Trust SA, Centre operational 28-32, Place de la Gare L‑1616 Luxembourg. Für die Schweiz sind die Informationen von M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich oder Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zürich, die als die Schweizer Vertreterin der Fonds (die „Schweizer Vertreterin“) und als deren Schweizer Zahlstelle fungiert, erhältlich. Für Deutschland und Österreich können Sie englische Kopien der Gründungsurkunde, des Jahres- oder Halbjahresberichts, des Geschäftsberichts und des Verkaufsprospekts ebenso erhalten wie deutschsprachige Kopien der Wesentlichen Anlegerinformationen.Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. M&G International Investments S.A. kann Vertriebsvereinbarungen nach dem neuen Kündigungsverfahren gemäß der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen. Informationen zum Umgang mit Beschwerden sind auf Englisch oder Deutsch erhältlich unter: Deutschland, Österreich, Luxemburg. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg.