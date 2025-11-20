Die Schlagworte klingen nach Großpolitik: Energiewende, Digitalisierung, KI-Boom, marode Brücken, Netzausbau. Dahinter verbirgt sich aber längst nicht mehr nur ein volkswirtschaftliches Mammutprojekt, sondern einer der wichtigsten Investmenttrends unserer Zeit. Infrastruktur ist vom „Langweiler“ am Rand des Depots zum strategischen Baustein in vielen Portfolios geworden – bei Versicherern und Pensionskassen ebenso wie bei privaten Anlegern.

Der Reiz liegt in der Kombination aus planbaren Cashflows, Inflationsschutz und der Aussicht, über Jahrzehnte an einem gigantischen Investitionszyklus teilzuhaben. Eine DWS-Studie beziffert den Investitionsbedarf allein für Europa bis 2030 auf bis zu 6 Billionen Euro.

Gleichzeitig sehnen sich viele Anleger nach Stabilität in einer Welt, in der ein Social-Media-Post Kurse in Sekundenschnelle bewegt. Infrastruktur gilt hier zunehmend als „Regler“, der den Lärm der Märkte dämpfen kann.

Diese Fonds wählen Fonds-Selektoren

DAS INVESTMENT hat bei mehreren Banken nachgefragt, wie sie das Thema in der Fondsauswahl verankern – und welche Produkte heute als Kernbausteine dienen. Denn trotz der übergeordneten positiven Aussichten ist die Auswahl des richtigen Fonds entscheidend für den Anlageerfolg. Ein vielversprechendes Thema allein garantiert nun einmal noch keine Rendite.

Führende Institute wie die Deutsche Bank, Commerzbank, Apobank und Hypovereinsbank wenden daher mehrstufige Analyseprozesse an, um die besten Manager und Strategien für ihre Kunden zu identifizieren.

Während das Thema also breit überzeugt, unterscheiden sich die Selektionsprozesse der Banken im Detail durchaus – und genau dort zeigt sich, welche Fonds derzeit besonders herausragen.

Der Top-Pick der Commerzbank

Bei der Commerzbank beginnt alles mit einer quantitativen Vorprüfung: Betrachtet werden Performance über verschiedene Marktphasen, Risikokennzahlen und weitere Risiko- und Ertragsparameter. Erst danach folgt die qualitative Bewertung – darunter Anlagestil, Klarheit und Stringenz des Investmentprozesses, Fondsvolumen, die Qualität des Fondsmanagements sowie die Service- und Informationsqualität der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ergänzt wird dies um die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank, insbesondere den Fokus auf Klimarisiken. Auf dieser Basis entsteht eine kuratierte Empfehlungsliste.

Ein Fonds davon sticht in der aktuellen Liste besonders hervor: der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, den die Commerzbank mit einem „starken Kauf“ versieht. Die Begründung: Ein fokussiertes Portfolio, das gezielt auf Unternehmen mit regulierten, langlebigen Vermögenswerten setzt – Strom- und Gasnetze, Wasserversorgung, Energieinfrastruktur. Dazu kommt, dass Wellington sich strikt auf jene Bereiche konzentriere, die stabile Cashflows und strukturelles Wachstum vereinen, ohne in die zyklischen Randsegmente des Marktes auszuweichen.

Mit einem Volumen von rund einer Milliarde US-Dollar gehört der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund nicht zu den Giganten der Branche – aber genau das macht ihn für einige Selektoren attraktiv: groß genug für eine breite Streuung, klein genug für echtes aktives Stock-Picking.

In diesem Jahr liegt der Fonds in Euro gerechnet bei +11,6 Prozent, in US-Dollar bei +25,1 Prozent – getragen von Titeln, die direkt im Herzen des globalen Infrastruktur-Zyklus stehen. Zu den größten Positionen zählen Betreiber kritischer Netze wie National Grid, Energieversorger wie Eon, US-Versorger wie Atmos Energy oder Infrastrukturchampions wie Vinci und Sempra. Gemeinsam stehen sie für die Art von Unternehmen, die Investitionsprogramme, Elektrifizierung und Energiewende erst ermöglichen.

Das Portfolio ist mit rund 35 Titeln vergleichsweise fokussiert und setzt mit knapp 50 Prozent Nordamerika und gut 26 Prozent Europa auf jene Regionen, in denen regulatorische Anreize und Ausbauprogramme derzeit am stärksten wirken.

Diese Kombination macht den Fonds für die Commerzbank nach detaillierter Analyse zum „starken Kauf“.

Neben dem Wellington-Fonds steht auf der Empfehlungsliste folgend noch der Partners Group Listed Infrastructure. Auf Jahressicht steht er renditeseitig allerdings im Minus. Das macht ihn für Selektoren nicht automatisch unattraktiv – die Commerzbank verweist hier auf eine langfristige Ausrichtung und auf die Besonderheit gelisteter Infrastruktursegmente, die teils deutlich zyklischer verlaufen können.

Laut der Fondsgesellschaft selbst setzt die Strategie auf „Next-Generation Infrastructure“: gezielt auf Infrastruktur-Assets, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren, wie Elektrifizierung, Digitalisierung oder Netzausbau, und zugleich über „klassische“ Infrastruktur-Charakteristika verfügen – etwa langfristige Vertragsstrukturen oder regulierte Einnahmen.

So selektiert die Deutsche Bank

Auch bei der Deutschen Bank folgt die Bewertung von Infrastruktur-Aktienfonds einem klar definierten Kriterienkatalog. „Die Selektion und Bewertung von Infrastruktur-Aktienfonds unterscheidet sich nicht wesentlich von der Selektion anderer Aktienfonds“, sagt Steffen Bermanseder, Leiter Aktienfonds-Research in der Privatkundenbank.

Steffen Bermanseder ist verantwortlich für das Aktienfonds-Research bei der Deutschen Bank | Bildquelle: Deutsche Bank

Man achte „beispielsweise auf die Gesamtperformance im Vergleich zur Peergroup und relevanten Benchmarks, die Volatilität der Erträge […] sowie auf einen langen und starken Track Record, der über verschiedene Marktzyklen hin erwirtschaftet wurde“. Ebenso wichtig seien „die Erfahrung des Managers beziehungsweise des Teams, ein wiederholbarer und stabiler Investmentprozess und ein bewährtes Risikomanagement“.

Gleichzeitig betont Bermanseder, dass Infrastruktur eigene Herausforderungen mitbringt: „Speziell für Infrastruktur-Aktienfonds achten wir darauf, dass der verantwortliche Manager über eine fundierte und langjährige Expertise im Bereich Infrastruktur-Investments verfügt. Idealerweise haben der Asset-Manager und das Team auch Erfahrung im Management von Infrastruktur-Direktinvestments und Expertise im Real-Assets-Bereich allgemein“, so Bermanseder. Hintergrund seien „langlaufende Verträge und ein regional unterschiedliches regulatorisches Umfeld“, wodurch Infrastruktur-Investments „oft andere Einflussfaktoren als der breite Aktienmarkt aufweisen“.

Zur Auswahl sagt er: „Qualitative Faktoren spielen eine sehr große Rolle bei der Auswahl eines Managers“, so Bermanseder. Parameter wie eine starke relative Performance oder attraktive Risiko-Rendite-Kennzahlen seien Voraussetzung, um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen. Danach gehe es vor allem um die Expertise des Teams, die Erfahrung über verschiedene Marktphasen und – gern gesehen – ein Team-Setup. „Wenn möglich bevorzugen wir Fonds, die von einem Team gemanagt werden, da die Verantwortung dann auf mehrere Schultern verteilt wird.“

Auch strukturelle Trends fließen ein, wenngleich mit Feingefühl. ESG sei wichtig, aber man achte im „pure-play-Infrastrukturbereich“ darauf, sich nicht durch zu strenge Kriterien einzuengen, etwa beim Thema Energie.

Neben defensiven Strategien beobachtet die Deutsche Bank auch wachstumsorientierte Satellitenfonds, die in Bereiche wie Datenzentren, Glasfaser, intelligente Autobahnen oder erneuerbare Energieinfrastruktur investieren. „Solche Strategien weisen aber oft nicht die defensiven Eigenschaften eines klassischen Infrastrukturinvestments auf und können deutlich volatiler sein“, betont Bermanseder.

Konkrete Fonds-Empfehlungen nennt die Deutsche Bank nicht.

So selektiert die Apobank

Auch die Apobank verfolgt bei Infrastrukturinvestments einen klar strukturierten Analyseprozess – allerdings mit einem eigenen Akzent. „Die Apobank analysiert Produkte und Manager nach qualitativen und quantitativen Kriterien im Rahmen einer ausführlichen Due Diligence“, erklärt Fondsanalyst Nils Klocke. Neben den allgemeinen Auswahlkriterien wie Stabilität des Managementteams, langfristigem Track Record und risikoadjustierter Rendite achtet die Bank bei thematischen Anlagen auf eine breite Streuung. „Bei thematischen Investments legen wir zudem Wert auf eine möglichst breite Diversifikation innerhalb des jeweiligen Themas, um hohe regionale oder sektorale Einzelrisiken zu reduzieren“, so Klocke.

Für Infrastruktur bedeutet das: Die Bank öffnet das Anlageuniversum bewusst über die klassischen Segmente Energie, Transport und Versorger hinaus. „Wir ermöglichen dem Portfoliomanagement auch Investitionsmöglichkeiten in Telekommunikation und Spezialimmobilien wie Seniorenresidenzen oder Krankenhäuser sowie deren Betreiber“, sagt Klocke.

Auf Produktebene differenziert die Apobank zwischen Private Markets und Publikumsfonds. Im nicht liquiden Bereich stehen aktuell Strategien im Fokus, „die Investitionen im Bereich Core/Core+ tätigen“. Bei liquiden Fonds setzt die Bank dagegen auf einen klaren Favoriten: „Im Bereich der Publikumsfonds setzen wir in der Beratung den BNY Global Infrastructure Income ein“, sagt Klocke.

Der Fonds verfolgt einen globalen Einkommensansatz und kombiniert klassische Infrastruktursegmente wie Energie, Transport und Versorger mit Bereichen wie Telekommunikation, Gesundheitsimmobilien oder Midstream-Unternehmen. Zum Stichtag Ende Oktober 2025 kommt die Euro-Anteilsklasse auf eine Rendite von 17,7 Prozent seit Jahresbeginn, während die US-Dollar-Anteilsklasse in diesem Jahr über 30 Prozent zulegte. Das Volumen liegt bei gut 113 Millionen US-Dollar, verwaltet von Newton Investment Management.

Auffällig ist die klare Fokussierung auf ertragsstarke Titel: Unter den größten Positionen finden sich Fortum, Omega Healthcare, Enel, Hess Midstream und Oneok – Unternehmen, die stabile Ausschüttungen mit infrastrukturellem Rückenwind verbinden

ESG-Aspekte fließen bei der Apobank stets ein, wenn auch unterschiedlich gewichtet – und qualitative Kriterien behalten eine zentrale Rolle: „Vom Portfoliomanagement erwarten wir neben der Einhaltung unserer ESG-Anforderungen ein konsistentes Management – nachvollziehbare und reproduzierbare Entscheidungen.“

HVB: „Wir setzen auf renommierte Anbieter“

Bei der Hypovereinsbank (HVB) gewinnt Infrastruktur ebenfalls an Bedeutung – und zwar über alle Kundensegmente hinweg. „In der Tat beobachten wir eine zunehmende Relevanz dieses Segments – sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern“, sagt Thomas Friedrich, Leiter Vermögen & Vorsorge im Privatkundengeschäft.

Thomas Friedrich ist Leiter Vermögen & Vorsorge, Privatkundengeschäft bei der Hypovereinsbank | Bildquelle: HVB

Die Auswahl geeigneter Fonds folgt klar definierten Kriterien: „Wir setzen auf renommierte Anbieter mit langjähriger Erfahrung und überzeugendem Track Record im jeweiligen Investitionssegment.“ Zusätzlich prüft die HVB Expertise in der Strukturierung, regulatorische Anforderungen und führt vertiefende Gespräche mit dem Management, um Investmentansatz, Portfoliokonstruktion und ESG-Kompetenz im Detail zu verstehen.

Im deutschen Markt verfolgt die HVB einen Multi-Asset-Ansatz, bei dem Infrastruktur ein Baustein unter mehreren ist. „Ein typisches Beispiel hierfür ist der Blackrock Multi Alternatives Growth Fund“, so Friedrich. Der Fonds ist als Eltif (European Long Term Investment Fund) strukturiert, investiert in verschiedene alternative Anlageklassen – darunter Infrastruktur, aber auch Private Equity, Private Credit und Real Assets – und ist ab 10.000 Euro investierbar. Damit richtet er sich vor allem an Anleger, die Zugang zu weniger liquiden, längerfristigen Infrastruktur- und Sachwerte-Strategien suchen, und dient bei Instituten wie der HVB als Teil eines breiteren Multi-Asset-Baukastens.

Parallel ermöglicht die Kooperation mit der Allianz „Infrastruktur-Investments im Versicherungsmantel – ebenfalls mit langfristiger Ausrichtung“. Die Auswahl geeigneter Produkte erfolgt konzernweit: „In enger Zusammenarbeit zwischen dem zentralen Funds Selection Team der Unicredit Group und unserem Team in Deutschland.“ Man befinde sich zudem laufend in der Prüfung zur Aufnahme weiterer Asset-Manager und Klassen.

Die Gruppe bringe internationale Strukturierungs- und Regulierungsexpertise ein, während die HVB lokale Marktkenntnisse ergänze. Entscheidend seien die Vorteile des gemeinsamen Einkaufs: „Qualitätssicherung, Skaleneffekte und ESG-Integration.“

Unterm Strich zeigt der Blick in die Selektionsprozesse vor allem eines: Die Banken arbeiten mit detaillierten Prüfkriterien, und am Ende bleiben nur wenige Fonds übrig, die den eigenen Ansprüchen standhalten. Dass diese Auswahl teils unterschiedlich ausfällt, überrascht nicht – die Häuser setzen andere Schwerpunkte und bedienen verschiedene Kundengruppen.

Die gemeinsame Linie aber bleibt: Infrastruktur gilt heute als langfristiger Stabilitätsfaktor in Portfolios. Wer den richtigen Ansatz wählt und die Manager sorgfältig prüft, kann von einem der wenigen Segmente profitieren, deren Wachstum nicht vom Stimmungsbild der Börse abhängt, sondern von realen Investitionen, die ohnehin stattfinden müssen.