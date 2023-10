Infrastruktur, Gesundheit und Finanzen Indien ist für weiteres Wachstum gerüstet

Das Land am Ganges ist ein Nutznießer der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Anlässlich des Staatsbesuches von Premierminister Modi in den USA im Juni wurde ein Abkommen abgeschlossen, welches auch Verteidigungs- und Technologiegeschäfte umfasst. Indiens Wirtschaft ist nach wie vor ein Lichtblick für das weltweite BIP-Wachstum, was dazu führt, dass der Aktienmarkt des Landes weiterhin Rekordhöhen erreicht.

Wachsende Infrastruktur als Treiber

Indien durchläuft einen starken Investitionszyklus, der sowohl von der Regierung als auch vom Privatsektor getragen wird. Dies hat geholfen, das BIP-Wachstum in diesem Jahr auf 6,5 Prozent zu steigern, und könnte es auch in Zukunft weiter vorantreiben. Unter den zahlreichen Wachstumsfeldern sieht der Infrastrukturbereich dabei am vielversprechendsten aus, insbesondere bei den Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Die Zentralregierung hat ihre Ausgaben für die Straßen-, Schienen- und Energieinfrastruktur erheblich aufgestockt. Die staatlichen Investitionen sind in den letzten drei Jahren um das Dreifache auf 10 Billionen Rupien gestiegen. Dabei geben allein die Versorgungsunternehmen des öffentlichen Sektors mit einem Investitionsanstieg von 50 Prozent im Vergleich zu vor drei Jahren erheblich mehr aus.

Auch die Investitionen in den Straßenbau haben in den letzten sieben Jahren zugenommen. So wurde beispielsweise das nationale Autobahnnetz in diesem Zeitraum um 50 Prozent auf 140.000 km ausgebaut. Daneben sind in ganz Indien etwa 30 U-Bahn-Projekte im Gange, welche die Anbindung der Außenbezirke der Städte an die Zentren erheblich verbessern dürften. Strukturelle Änderungen der Grunderwerbsgesetze und der Druck auf die lokalen Regierungen, entsprechende Projekte schneller umzusetzen, tragen dazu bei, die Fertigstellung zu beschleunigen.

Dieser Ausbau der Infrastruktur, der zu einer besseren Anbindung führt, kurbelt in Verbindung mit der verbesserten Erschwinglichkeit die Nachfrage nach Wohnraum an. Die Zahl der Baubeginne ist auf einem 9-Jahres-Hoch. Das größte Wachstum ist bei Wohnungen im mittleren Preissegment zwischen 200.000 und 300.000 US-Dollar zu verzeichnen.

Eine wichtige Triebkraft des Investitionswachstums ist nicht zuletzt die Kampagne „Make in India“. Diese strategische Initiative zur Förderung der Lokalisierung der Produktion wurde von der Regierung durch entsprechende Anreize unterstützt. Das könnte dazu beitragen, den Anteil der Gesamtinvestitionsausgaben, die in Indien bleiben, um fünf bis zehn Prozent zu erhöhen, nachdem sie vor einigen Jahren fast zum Stillstand gekommen waren. Diese Lokalisierung findet vor allem in Bereichen wie Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Mobiltelefone statt und fördert hier die Investitionen in die Fertigung entsprechender Güter, sowie das Wachstum von Unternehmen, die sich in diesen Bereichen auf die Auftragsfertigung konzentrieren.

Chancen in Finanz-, Konsum- und Gesundheitsbranche

Zu den Branchen, die wir mit Blick auf die Entwicklungen auf dem indischen Markt vielversprechend finden, gehört der Finanzsektor. Besonders führende Banken des privaten Sektors sind in einer starken Position, um weiterhin vom attraktiven Kreditwachstum zu profitieren. Dieses Wachstum wird durch die unzureichende Marktdurchdringung in Bereichen wie Hypothekendarlehen angetrieben. Darüber hinaus profitieren Banken vom Wachstum in den Bereichen Wohnungsbau und Infrastruktur und können schwächeren Banken des öffentlichen Sektors zunehmend Marktanteile bei Emissionen abnehmen. Unternehmen wie HDFC und Kotak Mahindra sind führende Akteure in diesem Bereich.

Langfristig könnten ausgewählte Konsumgüterunternehmen mit führenden Marktpositionen, die auf die Premiumisierung ihrer Marken und Güter ausgerichtet sind, attraktive Renditen bieten. Zu diesen Unternehmen gehört Eicher Motors im Bereich der Premium-Motorräder, das weiterhin einen Marktanteil von 90 Prozent in der 250-ccm-Kategorie hält und sein Exportwachstum steigern konnten.

Schließlich zeichnen sich für indische Pharmaunternehmen und private Krankenhausbetreiber im Inland große Wachstumschancen ab. Derzeit sind private Krankenhäuser, die nur fünf Prozent des Gesamtsystems ausmachen, deutlich unterrepräsentiert. Die Durchdringung mit Krankenversicherungen liegt in Indien bei lediglich 20 Prozent. Da die Bevölkerung Lebensgewohnheiten entwickelt, die denen westlicher Gesellschaften entsprechen, wird das vermehrte Auftreten chronischer Krankheiten wie Diabetes und Herzkrankheiten ein struktureller Faktor für den Gesundheitssektor sein.

Indien: Risiken inmitten der positiven Aussichten

Die nächsten nationalen Wahlen sind für Mai 2024 angesetzt. Ein politischer Wechsel könnte zu einer gewissen Abschwächung der Infrastrukturdynamik führen. Die regierende Bharatiya Janata Party (BJP) und ihr Führer Modi haben derzeit einen starken Vorsprung in den Umfragen auf der Ebene der Zentralregierung, und die Opposition bleibt in Bezug auf die Popularität schwach. Jede Änderung im Machtgefüge könnte die Dynamik der Ausgaben aber verlangsamen. Eine schwache Koalitionsregierung würde die Vorzeichen des Infrastrukturwachstums zwar nicht völlig umkehren, aber sie könnte zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung von Projekten führen. Angesichts des Vorsprungs der BJP halten wir dieses Risiko für weniger wahrscheinlich.

Ein weiteres Risiko läge in einem Anstieg des Ölpreises auf 120 US-Dollar, da dies voraussichtlich zu einer Umlenkung der staatlichen Ausgaben in Treibstoffsubventionen führen würde. Aber dieses Problem wäre unserer Meinung nach nur vorübergehender Natur, da ein steigender Ölpreis eine weltweite Rezession verschärfen würde, was ihn perspektivisch wieder nach unten treiben würde.

Ramiz Chelat

© Vontobel

Über den Autor:

Ramiz Chelat ist Portfoliomanager beim Schweizer Fondsanbieter Vontobel.