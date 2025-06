Infrastruktur, Innovation und Investitionen: Vietnam wird für Anleger immer attraktiver

Mit ehrgeizigen Wachstumszielen und milliardenschweren Investitionen positioniert sich Vietnam als Asiens neuer Wirtschaftsmotor, so Mario Timpanaro, Portfoliomanager des Lumen Vietnam Fund.

Mario Timpanaro, Portfoliomanager des Lumen Vietnam Fund © AQUIS

DAS INVESTMENT: Herr Timpanaro, die vietnamesische Regierung hat die BIP-Prognose für 2025 auf 8 Prozent angehoben. Ist das realistisch?

Mario Timpanaro: Das Wachstumsziel ist ambitioniert, aber durchaus erreichbar, vor allem angesichts des starken Vorstoßes der Regierung für Investitionen in die Infrastruktur. Die Regierung zeigt Entschlossenheit,

die Infrastrukturentwicklung zu beschleunigen, um das volle Wachstumspotenzial des Landes auszuschöpfen. Die Investitionen sollten unserer Meinung nach 1 bis 1,5 Prozent zum BIP in den nächsten Jahren beitragen.

Dazu gehören die Erweiterung des Flughafenterminals 3 in Ho Chi Minh City – die Einweihung erfolgte am 5. April –, aber auch der neue Flughafen südöstlich der Metropole, der im ersten Halbjahr 2026 fertiggestellt sein soll. Eine Großstadt kann ohne gut funktionierende Metro nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Daher sind

weitere neun Metrolinien geplant; die erste Linie wurde am 22. Dezember 2024 erfolgreich in Betrieb genommen. Der Ausbau der Autobahnen wird mit großen Anstrengungen weitergeführt, was auch dem

Logistiksektor und dem Tourismus zugutekommt. Zusätzlich wird das Megaprojekt der Hochgeschwindigkeitszuglinie gestemmt, welche die Hauptstadt Hanoi mit der Wirtschaftsmetropole Ho Chin Minh City verbinden wird. Ein Investment von 67 Milliarden US-Dollar – bis 2035 soll die Verbindung stehen.

Sie sind oft in Vietnam, ihr Optimismus in Bezug auf das Binnenmarktwachstum liegt eher hinter der Markterwartung. Welche Impulse braucht es, um die Trendwende einzuleiten?

Timpanaro: Wir merken, dass die Menschen im Land vermehrt Geld sparen. Zwar nahmen die Neuwagenzulassungen im vergangenen Jahr leicht um 2,6 Prozent zu, aber beim Erwerb von langlebigen Gütern sehen wir eine gewisse Zurückhaltung. Der Verkauf von elektronischen Komponenten hinkt ebenfalls der Markterwartung hinterher, während der Export dieser Güter stark zugenommen hat. Diese zurückhaltende Haltung spiegelt sich im PMI-Index, der in den vergangenen drei Monaten unter der Schwelle von 50 Punkten – Februar: 49,2 – lag. Im vergangen März sahen wir mit 50,5 eine erfreuliche Erholung, trägt doch der Binnenkonsum mit 55 Prozent stark zum Bruttoinlandsprodukt bei. Eine sehr positive Entwicklung für die Wirtschaft ist der Aufschwung des Tourismus: In den ersten zwei Monaten 2025 haben die Übernachtungszahlen um 30 Prozent zugenommen. Neben Touristen aus Südostasien beobachten wir eine große Nachfrage aus Europa, speziell aus Deutschland. Der Tourismus trägt schon jetzt rund 8 Prozent zum BIP bei.

Neben dem traditionellen Fertigungssektor scheint Vietnam auch in fortschrittliche Industrien wie

Halbleiter und KI vorzudringen.Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Timpanaro: Ein äußerst spannendes Thema. Vietnam hat sich nicht nur als Produktions- Hub etabliert, sondern gewinnt auch in Industrien wie der Halbleiterfertigung und KI an Bedeutung. Große Technologieunternehmen wie Samsung, Intel, LG, Apple und Google haben Produktionsstätten in Vietnam errichtet. Das ist nicht nur ein Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes, sondern auch für dessen wachsende Innovationskraft. Besonders bemerkenswert ist, dass Nvidia ein KI-Forschungszentrum in Hanoi etabliert, was Vietnams Ambitionen stärkt, zu einem der führenden KI-Zentren in Südostasien zu wachsen.

Die Ankündigung des US-Präsidenten, hohe Zölle zu erheben, hat ein kleines Erdbeben ausgelöst. Welche Strategie verfolgt die Regierung, um mit den Zöllen umzugehen?

Timpanaro: Es ist festzuhalten, dass nicht der absolute Betrag der Zölle zu betrachten ist, sondern viel mehr, wie Vietnam relativ zu seinen ausländischen Direktinvestitionen und Exportkonkurrenten dasteht. Hier hat Vietnam mit seiner Bambuspolitik einen sehr klaren Vorteil. Die vietnamesische Regierung hat bereits ein Team aufgestellt, das in den nächsten Wochen in Washington vorstellig werden wird. Vietnam hat ein paar starke Asse im Ärmel, um das Handelsdefizit zu verkleinern. Etwa ein größeres Liquid-Gas-Terminal-Projekt mit einer US-Firma, im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar, das noch 2025 in Betrieb genommen werden wird. Ein weiteres wurde zwischen der staatlichen Petro Vietnam und der amerikanischen Concon Phillips vereinbart, hier sprechen wir über weitere 4,15 Milliarden US-Dollar. Des Weiteren haben Vietnam Airlines und VietJet bei Boeing 25 Flugzeuge bestellt. Da es sich um das Modell 737/9 handelt, wird es zu massiver Verzögerung bei der Lieferung kommen. Vietnam verfügt über gute Argumente, mit denen das Land an den Verhandlungstisch gehen kann. Es ist auch noch zu erwähnen, dass beispielsweise Elon Musk oder

der Nvidia-CEO Jensen Huang, die Trump nahestehen, größere Investitionen in Vietnam planen. SpaceX sensibilisiert seinen taiwanesischen Lieferanten, ihren Produktionsstandort nach Vietnam zu verlagern. Nvidia erwägt den Bau einer Halbleiterfabrik.

Welche Bedeutung hat Vietnam für Investoren im asiatischen Raum?

Timpanaro: Die aktuellen Rücksetzer am Markt sind ein guter Einstiegszeitpunkt für Investoren, die eine besondere Wachstumsstory suchen. Verkäufe seitens der ETF-Anleger unterscheiden nicht über „gute und schlechte“ Gesellschaften oder wie diese bewertet sind. Hier zeigt sich einmal mehr der Mehrwert eines aktiven Portfoliomanagements. Wir rechnen im Lumen Vietnam Fund für 2025 mit einem Gewinn pro Aktie zwischen 14 und 17 bei einem KGV von unter 10,5. In unserem Portfolio investieren wir nicht in Exportgesellschaften, das war nie ein Thema für uns.

Wie sehen Sie die Entwicklung am vietnamesischen Aktienmarkt?

Timpanaro: Wir haben gesehen, dass der Markt überkauft war, inländische Investoren waren in den ersten Monaten des Jahres die größten Käufer – bei einem täglich gehandelten Volumen von 800 bis 900 Million US-Dollar. Nach einer Seitwärtsbewegung zwischen 1.260 und 1.300 Punkten ist der Markt unlängst nach oben ausgebrochen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Etwa die Einführung des neuen Handelssystems KRX, das auch Intraday-Trading erlaubt, was wiederum das Handelsvolumen beflügeln wird. Der zweite, viel wichtigere Grund ist die für September 2025 geplante Hochstufung zum Emerging Market durch FTSE Vietnam. Das wird dem Markt neue Impulse verleihen. Die Hochstufung durch MSCI wird allerdings erst in ein bis zwei Jahren erwartet, was dem vietnamesischen Aktienmarkt den weit größeren Turboeffekt bringen sollte. In dieser Aufwärtsbewegung haben wir unseren Cash-Anteil auf 8,8 Prozent erhöht, den wir dann beim aktuellen Marktrücksetzer eingesetzt haben.

Wie stabil ist die Regierung in Hanoi und was macht sie, um internationale Anleger anzuziehen?

Timpanaro: Sie ist sehr stabil. Zum einen ist zu sehen, dass sie die nötigen Schritte unternimmt, um den Wohlstand im aufstrebenden Land zu gewährleisten. Das wird von der Bevölkerung wohlwollend aufgenommen. Zum anderen erarbeitet sie sich die nötige Glaubwürdigkeit und Transparenz bei den ausländischen Gesellschaften. Ob Infrastruktur, Innovation oder die ambitionierten Investitionen: Vietnam wird

für Anleger immer attraktiver. Daher erstaunt es nicht, dass die ausländischen Direktinvestitionen

sich so gut entwickelt haben. 2024 flossen 25,35 Milliarden US-Dollar in das Land – ein Rekordhoch. Waren es in der Vergangenheit internationale Firmen, die den Produktionsstandort von China nach Vietnam verlagerten, beobachten wir – wie bereits im Schlussquartal 2024 –, dass chinesische Gesellschaften diesem Trend folgen. Dies geschieht aus der Sorge heraus, sich aufgrund der US-Zölle neu aufstellen zu müssen. Dieser Trend wird unserer Meinung nach auch in den nächsten Jahren anhalten.