Infrastruktur: Munich Private Equity startet Eltif

Der MPE Mid Market Private Equity Eltif soll privaten Anlegern ermöglichen, ab 5.000 Euro in nicht-börsennotierte mittelständische Unternehmen aus der Europäischen Union zu investieren. Munich Private Equity mit Sitz in Oberhaching sieht sich selbst als Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, für das er nun auch den ersten Eltif (European Long Term Investment Fund) ins Programm nimmt.

Der Fonds soll sich ausschließlich auf Zielfonds beziehungsweise Unternehmen in der Europäischen Union konzentrieren.

Eltif auf dem Heimatmarkt aufgelegt

„Mit unserer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft bieten wir Privatanlegern seit 1999 den Zugang zu Private Equity und arbeiten bei der Produktzulassung schon lange gut und konstruktiv mit der Bafin zusammen. Daher legen wir auch den ersten Eltif in unserem Heimatmarkt auf“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender der Munich Private Equity.

Und: „Mit dem Eltif können wir unseren Zugang zu den Lower-Mid-Market-Managern auch Privatkunden außerhalb Deutschlands anbieten.“ Ins Portfolio sollen laut Lemke institutionelle Private-Equity-Zielfonds.

„Die Eltif-Novelle aus 2024 hat die Vertriebsmöglichkeiten für Privatanlegerprodukte im Bereich der Private Markets deutlich verbessert“, sagt Nico Auel, Vorstand Munich Private Equity. „Wir starten zunächst in Österreich, dann in Deutschland in den Vertrieb. Perspektivisch wollen wir die Möglichkeiten des Eltif nutzen, um neue Märkte und Länder in der Europäischen Union zu erschließen.“