Zum 1. April ING Deutschland ernennt neuen Vorstand

Die deutsche Tochter der niederländischen Bank ING, ING Deutschland, verstärkt ihren Vorstand. Zum 1. April 2022 kommt Michael Clijdesdale in das Gremium. Der 48-Jährige übernimmt die Funktion eines Informationschefs (Chief Information Officer). Die Aufgabe hatte seit Jahresbeginn Vorstandschef Nick Jue (56) übergangsweise mit ausgeübt. Nun hat ING Deutschland dafür einen eigenen Spezialisten benannt.

„Wir freuen uns, mit Michael Clijdesdale einen überaus erfahrenden Kollegen im Vorstand unserer Bank zu begrüßen. Seine umfangreichen IT-Kenntnisse sind für uns ebenso ein Zugewinn wie sein Werdegang und damit verbunden sein breites Netzwerk innerhalb der ING-Gruppe“, sagt Nick Jue. Die Neuaufstellung des ING-Deutschland-Vorstands steht noch unter Vorbehalt der endgültigen Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden.

Das neue Vorstandsmitglied Clijdesdale ist bereits seit Oktober 2016 als Informationschef für den Geschäftsbereichs Wholesale-Banking bei der ING tätig. Er verantwortete nach Unternehmensangaben zunächst die Bereiche Technologie und Applikationen in allen Wholesale-Banking-Märkten, in denen die Bank aktiv ist. Seit Mai 2021 repräsentiert er zudem den Bereich IT in der Unternehmensführung der ING Niederlande (INB).

Clijdesdale kam 2010 zur ING, zunächst als Executive Management Consultant.