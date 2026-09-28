2025 gewann die ING Deutschland nur rund ein Drittel so viele Kunden wie im Vorjahr: 200.000 Kunden gegenüber 570.000 Kunden im Jahr 2024. Steven van Rijswijk, Geschäftsführer der ING, will unter anderem mit personalisierten Abo-Modellen und neuen Kundensegmenten dagegenhalten. Wie genau, erklärt er im Interview mit dem „Handelsblatt“.

Das Abomodell soll sich den Bedürfnissen der Kunden anpassen. Vielreisende sollen ab Mitte 2027 laut van Rijswijk zu ihrer Kreditkarte auch Versicherungen und den Zugang zu Flughafenlounges erhalten. „Wer nur ein schlichtes Girokonto will, bekommt das in Deutschland bei einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1.000 Euro weiterhin kostenlos“, stellt er klar.

Damit gehe die ING Deutschland auf die Kundenbedürfnisse in Deutschland ein. Deutschen sei ein kostenloses Girokonto wichtig. In den Niederlanden und in Belgien kostet das Girokonto immer eine kleine Gebühr: Mit rund 2 beziehungsweise 4 Euro bleiben die Kosten jedoch im Rahmen.

Für die ING werden kostenpflichtige Depots zunehmend wichtiger. Mittelfristig wolle die ING laut van Rijswijk die Provisionseinnahmen durch die Geldanlage und im Zahlungsverkehr von rund 20 Prozent auf 30 bis 35 Prozent steigern. Das Provisionsergebnis stieg im vergangenen Jahr um rund 200 Millionen Euro auf 715 Millionen Euro.

ING hat 10 Millionen Kunden in Deutschland

Zudem fasst van Rijswijk eine Kundengruppe ins Visier, um weiter zu wachsen: „In Deutschland sind wir beispielsweise bei Privatkunden und international tätigen Konzernen bereits stark vertreten, aber bisher nicht im breiten Mittelstand.“

Die ING Deutschland ist die nach eigenen Angaben mit rund 10 Millionen Kunden Deutschlands drittgrößte Bank. Das Mutterinstitut stammt aus den Niederlanden. Zu ihrem Produktportfolio zählen Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere.