ING-Fonds kauft China-Aktien nur im Ausland

Ein neuer China-Aktienfonds der ING Investment Management meidet konsequent die dortigen Börsen: Der China Access (WKN: A0M2SA) setzt stattdessen auf Aktien chinesischer Firmen, die an ausländischen Börsen gelistet sind. Fondsmanager Michael Chiu investiert in ein konzentriertes Portfolio aus 30 bis 40 Aktien. Wichtige Börsenplätze sind für ihn die Wall Street, Singapur und Hongkong. Die in Festland-China gehandelten sogenannten A-Aktien kommen nicht in sein Portfolio.Chiu investiert ausschließlich in Unternehmen mit einem Börsenwert ab etwa 100 Millionen US-Dollar (62,8 Millionen Euro). Von der Branchengewichtung seines Vergleichsindex MSCI China 10/40 darf er nur um 10 Prozentpunkte abweichen. Seine größter Einzeltitel ist aktuell die Ind & Comm Bank of China. Finanztitel machen derzeit ein Drittel des Fonds aus.Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 1,5 Prozent.