Andreas Harms 18.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

ING-Fondsmanager über Frontier-Markets-Anleihen „Vor 20 Jahren kamen dieselben Sprüche und Einwände wie heute“

Seit fast einem Jahr ist ING Investment Management mit einem Fonds unterwegs, der Anleihen aus Frontier-Staaten enthält. Das sind Länder, die in ihrer Entwicklung noch vor Schwellenländern stehen. Im Gespräch erklärt Portfoliomanager Roy Scheepe, was diese Anleihen bringen, und was Vietnam von Kuba unterscheidet.