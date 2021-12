ING-Geldmarktfonds: Parkplatz mit Sicherheitsdienst

ING Investment Management ist mit einem neuen Geldmarktfonds am Markt: Der Renta Fund Euro Liquidity (WKN: A0M750) soll Anlegern einen sicheren Hafen bieten, um auf ein Ende der aktuellen Börsenstürme zu warten. Die empfohlene Mindesthaltedauer des Fonds beträgt nach Unternehmensangaben zwei Monate.„Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine risikoarme Anlage suchen“, erklärt Anne- Pascale Bauwens aus dem fünfköpfigen Geldmarkt-Managerteam der Fondsgesellschaft. Die Fondsmanagerin investiert in verschiedene Geldmarkt-Anlageklassen. Dazu zählen auch besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS).Voraussetzung für die Aufnahme in Bauwens’ Portfolio ist ein AAA-Rating, die beste Bonitätsnote der Rating-Agenturen. „Wir sind bereit, dafür eine geringere Rendite in Kauf zu nehmen“, so Bauwens. Ihr Ziel ist eine höhere Rendite als bei Sparkonten und Tagesgeldeinlagen. Den Euroland-Geldmarktsatz Eonia (derzeit knapp 4 Prozent) will sie um einen Prozentpunkt schlagen.Bauwens ist auch für die Fonds World (WKN: 728856) und Euromix Bond (WKN: 989492) der Reihe ING Renta verantwortlich. Der Ausgabeaufschlag dieser beiden und des neuen Fonds liegt bei jeweils 3 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt bis zu 0,65 Prozent.