ING IM baut Anleiheabteilung kräftig aus

Daniel Eustaquio tritt als Senior Portfolio Manager für Schwellenländeranleihen in Hartwährungen zum 22. Juli 2013 in die Dienste der Fondsgesellschaft ING Investment Management (ING IM). Er wird in Atlanta, USA, tätig sein. In dem Team hat er bereits von 1998 bis 2009 gearbeitet.Seitdem war Eustaquio als Investmentdirektor für Schwellenländeranleihen bei Oppenheimer & Co tätig. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Kellogg School of Management, Northwestern University, USA.Zusätzlich stellt ING IM drei Senior-Analysten für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ein. Patricia Medina arbeitet in Atlanta, und Jasmine Li und Shilpa Singhal am Standort Singapur. Das Analysten-Team besteht damit aus nunmehr sechs Leuten.