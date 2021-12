ING IM mit neuen Führungskräften im Schwellenmarkt-Kreditgeschäft

Brewin war zuvor seit 2001 Leiter der Schwellenmarkt-Kreditgeschäfte bei Aviva Investors in London. Dort beteiligte er sich unter anderem an der Auflegung des Aviva Schwellenmarkt-Kreditfonds im Jahr 2000. In seiner neuen Position bei ING IM übernimmt Brewin die Verantwortung für alle Schwellenmarkt-Kredit-Portfolios und -Fonds weltweit. Er berichtet an den ING IM Investmentchef Hans Stoter. Assalin wechselt von der amerikanischen Schwestergesellschaft ING US IM, wo er Senior Vize-Präsident und Leiter der Schwellenmarkt-Kreditgeschäfte mit Staatsanleihen war. Außerdem nimmt ING IM drei zusätzliche Kredit-Analysten ins Team für Schwellenmarktkredite für Unternehmen auf. Das Team zählt somit 24 Mitarbeiter; eine Erweiterung auf 28 ist vorgesehen.