ING Investment Management International Zwei Neuzugänge im Schwellenländerteam

ING Investment Management International holt sich zwei Neuzugänge für das Schwellenländerteam: Ashish Goyal leitet künftig das Schwellenländeraktien-Team und Robert Holmes verantwortete die Strategien für die europäischen Schwellenländer.Goyal wird das Team ab dem 1. Oktober leiten und von Singapur aus tätig sein. Er berichtet an Investmentchef Eric Siegloff. Goyal kommt von Eastspring Investments (früher Prudential Asset Management).Holmes fängt bereits Anfang September an und wird später von London aus an Goyal berichten. Holmes blickt auf über zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Schwellenländeraktien zurück. In den vergangenen zehn Jahren war er als Spezialfondsmanager in Mittel- und Osteuropa tätig. Zuletzt arbeitete er sieben Jahre als Fondsmanager für Griffin Capital Management.