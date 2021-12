ING Investment Management: Nachfolger für Werani gefunden

Auf Alexander Werani, der im November 2013 ING Investment Management verließ , folgt Christoph Zitt (49). Er übernimmt Weranis Position als Senior Leiter Drittpartei-Vertrieb im Wholesale-Team.Zitt kommt von der Comgest Deutschland, wo er seit 2006 als Leiter im institutionellen Vertrieb tätig war. Am Standort Düsseldorf war er für den Auf- und Ausbau der Niederlassung und für die Betreuung der Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg verantwortlich.Davor war Zitt in leitenden Asset-Management-Positionen bei Vontobel Europe, der Aviva Group, J.P. Morgan Fleming Asset Management, Pictet und UBS Anlage-Service tätig.Zitt berichtet an Susanne Hellmann, Geschäftsführerin der deutschen Niederlassung von ING Investment Management in Frankfurt am Main